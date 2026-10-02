Pol Aron: “Azərbaycanlı azarkeşlər çox səmimi və xüsusidir”
Estoniyalı avtoidmançı Pol Aron Bakı Şəhər Halqasına beş ulduz verir, şəhərin memarlığını və yerli mətbəxi xüsusi qeyd edir.
Formula 1 həftəsonu Bakıya gələn Pol Aron şəhər, trek, yerli mətbəx və azarkeşlərlə bağlı təəssüratlarını bölüşüb. Onun sözlərinə görə, Bakı Şəhər Halqası təqvimin ən maraqlı traslarından biridir.
— Bakı treki haqqında nə düşünürsünüz?
“Bu, yarış üçün ən yaxşı treklərdən biridir. Təqvimdəki ən uzun düzlüklərdən biri buradadır və bu, həmişə mübarizə üçün çoxlu imkan yaradır. Mən Bakı trasını ilk 10-luğa daxil edərdim — mənim qiymətim beş ulduzdur”.
— Bakıda sizi ən çox nə təəccübləndirdi?
“Memarlıq. Şəhərin bej rəngli daş binaları çox gözəldir. Eyni zamanda, müasir binalar da çox maraqlıdır — Bakıda bu iki üslub bir-birinə yaxşı uyğunlaşır.”
— Yerli azarkeşlər necədir?
“Azarkeşlər çox səmimi və xüsusidir. Hətta bir məqamda məni yaxından izləyirdilər — bu, başqa yarışlarda başıma gəlməmişdi. Görünür, Azərbaycanda kifayət qədər fanım var və bu məni çox təsirləndirir! Böyük təşəkkürümü bildirirəm”.
— Bakıda ən çox nəyi bəyəndiniz?
“Azərbaycan mətbəxi çox zəngin və dadlıdır. Xüsusilə quzu ətini qeyd edərdim. Yerli mətbəxdə həm dadların müxtəlifliyi, həm də təqdimat tərzi diqqətimi çəkdi. Bir də şəhərin enerjisi, insanların səmimiyyəti və Bakının müasirliklə tarixi bir araya gətirən ab-havası xoşuma gəldi”.
— Bakıya yenidən gəlsəniz, ilk olaraq nə etmək istərdiniz?
“Şəhəri daha çox gəzmək və yerli yeməklərdən yenidən dadmaq istərdim”.
Pol Aron kartinqdən başlayan karyerası ərzində gənc avtoidmançılar arasında diqqət çəkən pilotlardan biridir. Bakı səfəri onun üçün həm şəhərlə tanışlıq, həm də yerli azarkeşlərlə görüşmək imkanı yaradıb.