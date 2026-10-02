 Pol Aron: “Azərbaycanlı azarkeşlər çox səmimi və xüsusidir” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Pol Aron: “Azərbaycanlı azarkeşlər çox səmimi və xüsusidir”

1news Redaksiyası17:22 - Bu gün
Pol Aron: “Azərbaycanlı azarkeşlər çox səmimi və xüsusidir”

Estoniyalı avtoidmançı Pol Aron Bakı Şəhər Halqasına beş ulduz verir, şəhərin memarlığını və yerli mətbəxi xüsusi qeyd edir.

Formula 1 həftəsonu Bakıya gələn Pol Aron şəhər, trek, yerli mətbəx və azarkeşlərlə bağlı təəssüratlarını bölüşüb. Onun sözlərinə görə, Bakı Şəhər Halqası təqvimin ən maraqlı traslarından biridir.

— Bakı treki haqqında nə düşünürsünüz?

“Bu, yarış üçün ən yaxşı treklərdən biridir. Təqvimdəki ən uzun düzlüklərdən biri buradadır və bu, həmişə mübarizə üçün çoxlu imkan yaradır. Mən Bakı trasını ilk 10-luğa daxil edərdim — mənim qiymətim beş ulduzdur”.

— Bakıda sizi ən çox nə təəccübləndirdi?

“Memarlıq. Şəhərin bej rəngli daş binaları çox gözəldir. Eyni zamanda, müasir binalar da çox maraqlıdır — Bakıda bu iki üslub bir-birinə yaxşı uyğunlaşır.”

— Yerli azarkeşlər necədir?

“Azarkeşlər çox səmimi və xüsusidir. Hətta bir məqamda məni yaxından izləyirdilər — bu, başqa yarışlarda başıma gəlməmişdi. Görünür, Azərbaycanda kifayət qədər fanım var və bu məni çox təsirləndirir! Böyük təşəkkürümü bildirirəm”.

— Bakıda ən çox nəyi bəyəndiniz?

“Azərbaycan mətbəxi çox zəngin və dadlıdır. Xüsusilə quzu ətini qeyd edərdim. Yerli mətbəxdə həm dadların müxtəlifliyi, həm də təqdimat tərzi diqqətimi çəkdi. Bir də şəhərin enerjisi, insanların səmimiyyəti və Bakının müasirliklə tarixi bir araya gətirən ab-havası xoşuma gəldi”.

— Bakıya yenidən gəlsəniz, ilk olaraq nə etmək istərdiniz?

“Şəhəri daha çox gəzmək və yerli yeməklərdən yenidən dadmaq istərdim”.

Pol Aron kartinqdən başlayan karyerası ərzində gənc avtoidmançılar arasında diqqət çəkən pilotlardan biridir. Bakı səfəri onun üçün həm şəhərlə tanışlıq, həm də yerli azarkeşlərlə görüşmək imkanı yaradıb.

Paylaş:
114

Aktual

Cəmiyyət

Sumqayıtda məktəbdə zəhərlənən şagirdlər evə buraxılıblar - TƏFƏRRÜAT - YENİLƏNİB 3

Siyasət

Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin yeni tərkibi müəyyənləşib - ADLAR

Rəsmi

YAP-ın VIII Qurultayı keçirilib, İlham Əliyev çıxış edib - YENİLƏNİB

Rəsmi

Prezident: Azərbaycan dünyada misli görünməmiş Qələbə qazanıb, özü də təkbaşına - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Sumqayıtda məktəbdə zəhərlənən şagirdlər evə buraxılıblar - TƏFƏRRÜAT - YENİLƏNİB 3

Siqaret qaçaqmalçılığında təqsirləndirilən Rəşad Daşdəmirov, Fərid Usubov və digərləri ev dustaqlığına buraxılıblar

Salyan və Saatlıda ağacların qanunsuz kəsilməsi ilə bağlı araşdırma aparılır

Pol Aron: “Azərbaycanlı azarkeşlər çox səmimi və xüsusidir”

Redaktorun seçimi

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan Jurnalistlərinin IX qurultayı keçiriləcək

Prezident İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak edib - YENİLƏNİB

"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi bəlli olub

Şükürbəyli kəndində daha 9 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB 1

Son xəbərlər

Sumqayıtda məktəbdə zəhərlənən şagirdlər evə buraxılıblar - TƏFƏRRÜAT - YENİLƏNİB 3

Bu gün, 17:56

Siqaret qaçaqmalçılığında təqsirləndirilən Rəşad Daşdəmirov, Fərid Usubov və digərləri ev dustaqlığına buraxılıblar

Bu gün, 17:46

Prezident: Bizim neft-qaz məhsullarımıza tələbat artacaq

Bu gün, 17:43

İlham Əliyev: Xarici borcumuz ümumi daxili məhsulumuzun 5,6 faizini təşkil edir

Bu gün, 17:39

Salyan və Saatlıda ağacların qanunsuz kəsilməsi ilə bağlı araşdırma aparılır

Bu gün, 17:37

Pol Aron: “Azərbaycanlı azarkeşlər çox səmimi və xüsusidir”

Bu gün, 17:22

Afaq Yusiflinin təhsilhaqqı tam şəkildə ödənildi

Bu gün, 16:45

Azərbaycanın futbol üzrə U-20 millisinin heyətində dəyişiklik baş verib

Bu gün, 16:41

Rayonlarda şimşək çaxır, arabir yağış yağır - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 16:33

Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin yeni tərkibi müəyyənləşib - ADLAR

Bu gün, 16:30

“Bakı Metropoliteni” kanat yollarını da idarə edəcək - Fərman

Bu gün, 16:24

YAP-ın VIII Qurultayı keçirilib, İlham Əliyev çıxış edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:22

Dövlət başçısının sosial şəbəkə hesablarında YAP-ın VIII Qurultayı ilə bağlı paylaşım edilib - VİDEO

Bu gün, 16:20

Prezident: Azərbaycan dünyada misli görünməmiş Qələbə qazanıb, özü də təkbaşına - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:17

Prezidentdən Misir Mərdanovla bağlı SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:13

Gələn il maaş və pensiyalar artacaq – Vüqar Bayramov detalları açıqladı

Bu gün, 15:54

Əməkdaşının "Kompüterimiz yoxdur" açıqlamasına AMEA prezidentindən reaksiya

Bu gün, 15:45

Kəmaləddin Heydərov nazirlikdə böyük dəyişiklik etdi

Bu gün, 15:42

Bakıda sınağa çevrilən avtobus səfəri : AYNA sıxlıq, kondisioner və davranış qaydaları ilə bağlı nələri deyir?

Bu gün, 15:42

YAP sədrinin səlahiyyət müddəti ilə bağlı 5 illik məhdudiyyət aradan qaldırılır

Bu gün, 15:41
Bütün xəbərlər