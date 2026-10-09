Zöhrab Əliyev: Azərbaycanın aviasiya və turizm potensialı bugünkü göstəricilərdən xeyli yüksəkdir
AVIAPARTNER-in direktoru Zöhrab Əliyev müasir sərnişinin necə dəyişdiyi, aviasiya və turizmin inkişafının Azərbaycan üçün hansı imkanlar açdığı və ölkənin bu sahədəki potensialının nə üçün bugünkü göstəricilərdən xeyli yüksək olduğu barədə.
1news.az-a müsahibəsində o, yeni aviamarşrutlar, regional aviasiyanın inkişafı, bazardakı rəqabət, peşəkar kadrların hazırlanması və beynəlxalq aviaşirkətlərin Azərbaycanın turizm imkanlarının genişləndirilməsindəki rolu barədə danışıb. Zöhrab Əliyev ayrıca olaraq aviasiya sahəsinin çətin dövrlərdə özünü necə göstərdiyi və sərnişinlər qarşısında hansı məsuliyyəti daşıdığı üzərində dayanıb.
Müasir sərnişinin davranışı necə dəyişir?
Bu gün sərnişin daha məlumatlı və daha tələbkar olub. Təkcə qiymət deyil, həm də xidmətin keyfiyyəti, marşrutun rahatlığı, təhlükəsizlik və operativ dəstək önəmlidir.
Beynəlxalq aviasiya və turizm brendləri ilə uzunillik iş təcrübəm göstərir ki, bu tendensiyalar artıq tam olaraq Azərbaycan üçün də aktualdır.
Azərbaycanın aviasiya və turizm potensialını necə qiymətləndirirsiniz?
Hesab edirəm ki, Azərbaycanın potensialı nəhəngdir və hələ tam açılmayıb. Bizim əlverişli coğrafi mövqeyimiz, müasir infrastrukturumuz, zəngin mədəniyyətimiz, unikal təbiətimiz və ilboyu turizm üçün imkanlarımız var. Azərbaycanın aviasiya və turizm potensialı bugünkü göstəricilərdən xeyli yüksəkdir. Onun inkişafı ölkə iqtisadiyyatına və investisiyaların cəlb edilməsinə mühüm töhfədir.
Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, bu sahəyə dövlət səviyyəsində böyük diqqət göstərilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qeyri-neft sektorunun, o cümlədən turizmin inkişafı dövlət siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biridir.
Prezident tərəfindən təsdiq edilmiş 2026–2030-cu illər üzrə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı regionların inkişafı, turistlərin və investisiyaların cəlb edilməsi, beynəlxalq hava əlaqələrinin genişləndirilməsi və ölkəmizin turizm potensialının daha dolğun şəkildə üzə çıxarılması üçün yeni imkanlar açır.
Bu inkişafa Aviapartner hansı töhfəni verir?
Biz təkcə öz biznesimizin deyil, bütövlükdə Azərbaycanın aviasiya və turizm bazarının inkişafında maraqlıyıq.
Beynəlxalq tərəfdaşlarımızla birlikdə Azərbaycana reyslərin sayının artırılmasına nail olduq, üç yeni rəsmi satış ofisi açdıq və peşəkar icmanın inkişafına investisiya qoymağa davam edirik.
Sektorun təlimi və ixtisasartırmasına ayrıca diqqət yetiririk. Artıq turizm sahəsinin 570-dən çox nümayəndəsi bizim proqramlardan və peşəkar təlimlərdən keçib. Bizim vəzifəmiz təkcə aviasiya məhsulunu satmaq deyil, həm də beynəlxalq təcrübəni bölüşmək, tərəfdaşların peşəkar səviyyəsini yüksəltmək və birlikdə bazarı inkişaf etdirməkdir.
Onu da qeyd etməliyəm ki, biz ATAA və DTA ilə, həmçinin yerli KİV, jurnalistlər və bloggerlərlə fəal əməkdaşlıq edirik. Bu əməkdaşlıq sayəsində yeni istiqamətlər populyarlaşır və peşəkar informasiya mühiti formalaşır ki, bu da Azərbaycanın turizm potensialının üzə çıxarılmasına kömək edir.
Fürsətdən istifadə edərək 1news.az redaksiyasına Azərbaycanın aviasiya və turizm sahəsinə göstərdiyi diqqətə, peşəkar yanaşmasına və sektorumuzun inkişaf perspektivlərinin işıqlandırılmasına verdiyi töhfəyə görə təşəkkürümü bildirmək istərdim.
Çətin dövrlərdə aviasiya hansı rolu oynayır?
Yaxın Şərqdəki son hadisələr bir daha göstərdi ki, aviasiya təkcə biznes deyil, həm də insanlar qarşısında böyük məsuliyyətdir.
Təmsil etdiyimiz brendlərdən biri — flydubai — çətin dövrdə əlçatan istiqamətlər üzrə reyslərini yerinə yetirməyə davam etdi. Hava əlaqəsinin qorunub saxlanılması sayəsində bir çox insan, o cümlədən müxtəlif ölkələrin vətəndaşları evlərinə qayıtmaq imkanı qazandı.
Bizim üçün bu, aviasiyanın sosial və strateji rolunun mühüm nümunəsidir.
Regional aviasiyanın perspektivlərini necə qiymətləndirirsiniz?
Bizim üçün regionların inkişafı sadəcə planlar deyil. Biz artıq buna öz töhfəmizi veririk.
Bu gün Pegasus Airlines təkcə Bakıya deyil, həm də Gəncəyə reyslər həyata keçirir. Əvvəllər həm Pegasus Airlines, həm də flydubai Qəbələyə reyslər icra edirdi. Bu, beynəlxalq aviasiyanın regionların inkişafına, turist axınının artmasına və yeni iqtisadi imkanların yaradılmasına necə töhfə verdiyinin konkret nümunəsidir.
Biz uçuş coğrafiyasının daha da genişləndirilməsində maraqlıyıq və regional aviasiyanın inkişafını gələcəyin mühüm istiqamətlərindən biri hesab edirik.
Bazarın inkişafı üçün rəqabət nə dərəcədə vacibdir?
Sağlam rəqabət inkişafın əsas amillərindən biridir. Bazarda nə qədər çox güclü aviaşirkət, yeni marşrut və peşəkar oyunçu fəaliyyət göstərərsə, sərnişin, turizm və ölkə iqtisadiyyatı bir o qədər çox qazanar.
Bu gün dövlət sahənin gələcək inkişafı üçün ciddi zəmin yaradır. Biznesin vəzifəsi isə bu imkanlardan səmərəli istifadə etmək, beynəlxalq brendləri və investisiyaları cəlb etmək və bazar üçün yeni məhsullar yaratmaqdır.
Azərbaycanın aviasiya və turizminin gələcəyini necə görürsünüz?
Uzun illər aviasiya və turizm sahəsində çalışaraq və beynəlxalq praktiki təcrübəyə malik olaraq əminliklə deyə bilərəm: Azərbaycanın potensialı bugünkü göstəricilərimizdən xeyli yüksəkdir.
Bizim dövlət dəstəyimiz, müasir infrastrukturumuz, güclü insan kapitalımız və əlverişli coğrafi mövqeyimiz var. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin turizmin, regionların və ölkənin beynəlxalq nəqliyyat əlaqələrinin inkişafına göstərdiyi diqqət xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Müsahibə üçün təşəkkür edirik!