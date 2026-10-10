 Türkiyədə siqaret almaq üçün şəxsiyyət vəsiqəsi tələb ediləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Türkiyədə siqaret almaq üçün şəxsiyyət vəsiqəsi tələb ediləcək

1news Redaksiyası15:16 - Bu gün
Türkiyədə siqaret almaq üçün şəxsiyyət vəsiqəsi tələb ediləcək

Türkiyədə siqaret satışı şəxsiyyət vəsiqəsi ilə həyata keçiriləcək.

1news.az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin səhiyyə naziri Kemal Memişoğlu açıqlayıb.

Nazir bildirib ki, tütün məhsullarının satışında yaşın təsdiqlənməsi sisteminə keçiləcək və siqaretin mağazalardakı rolu məhdudlaşdırılacaq.
Yeni qaydalara əsasən, siqaret almaq istəyən şəxslərdən şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etmələri tələb olunacaq. Bununla da məhsulu alan şəxsin yaşı yoxlanılacaq. Türkiyədə 18 yaşdan aşağı şəxslərə siqaret satışı hazırda da qadağandır.

Memişoğlu qeyd edib ki, məqsəd siqaretin cəmiyyətdə adi və normal bir vərdiş kimi qəbul edilməsinin qarşısını almaq, xüsusilə gənclər arasında tütün istifadəsini azaltmaqdır.

Nazir əlavə edib ki, yeni tənzimləmələr çərçivəsində siqaret çəkilən və çəkilməyən ərazilərin sərhədləri dəqiqləşdiriləcək. Xüsusilə kafe və restoranlarda siqaret çəkməyən şəxslərin hüquqlarının qorunmasına diqqət yetiriləcək.

Kemal Memişoğlu yeni qaydaların bir neçə həftə ərzində Türkiyə Böyük Millət Məclisinə təqdim edilməsinin planlaşdırıldığını bildirib.
 
 

Paylaş:
139

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev və Ramzan Kadırov "Bakı Ağ Şəhər"də olublar

Siyasət

İlham Əliyev Ramzan Kadırovu qəbul edib

Siyasət

Şahbaz Şərif: İslamabad və Bakı ikitərəfli münasibətləri yeni səviyyəyə çıxaracaq

Rəsmi

Prezident bir sıra birinci instansiya məhkəmələrinə hakimlər təyin etdi

Dünya

Tramp Nobel sülh mükafatını almadığına görə narazılığını bildirib

Türkiyədə siqaret almaq üçün şəxsiyyət vəsiqəsi tələb ediləcək

Türkiyədə uşaqlar üçün sosial media qadağası rəsmiləşdi

Zelenski: Zaporojyeyə zərbə nəticəsində 12 nəfər ölüb

Redaktorun seçimi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Cenevrədə Ermənistanın Azərbaycana qarşı mina müharibəsinə dair ekspozisiya açılıb - FOTO

Nobel Ədəbiyyat Mükafatının qalibi açıqlandı

Məleykə Əsədovanın bacısı qızı İranda vəfat etdi

Rusiyanın Ukraynada avtobus dayanacağına hücumunda 33 nəfər ölüb

Son xəbərlər

Jurnalist Nəcəf Nəcəfovun məzarı üzərindəki barelyef bərpa edilib

Bu gün, 17:57

İtkin düşmüş 8 nəfər ötən gün tapılıb

Bu gün, 17:49

Azərbaycanın cüdo nümayəndələrinə 6-cı və 7-ci dan dərəcələri üzrə sertifikatlar təqdim edilib

Bu gün, 17:23

Azərbaycan kürü istehsalını son 5 ildə 36 dəfə artırıb

Bu gün, 17:13

Ötən gün 29 kiloqrama yaxın narkotik dövriyyədən çıxarılıb

Bu gün, 16:53

Azərbaycan Prezidenti və Çeçenistan başçısı birgə nahar ediblər

Bu gün, 16:39

Tramp Nobel sülh mükafatını almadığına görə narazılığını bildirib

Bu gün, 16:23

İlham Əliyev və Ramzan Kadırov "Bakı Ağ Şəhər"də olublar

Bu gün, 16:10

Ramzan Kadırov Bakı-Qroznı reysinin qəzasında həlak olanlarla bağlı İlham Əliyevə başsağlığı verib

Bu gün, 16:09

Çeçenistanın lideri: Azərbaycan xalqını Qarabağ məsələsinin həlli münasibətilə təbrik edirəm

Bu gün, 16:07

İlham Əliyev Ramzan Kadırovu qəbul edib

Bu gün, 15:52

Azərbaycan Avstraliyadan albalı və gilas idxalını bərpa edib

Bu gün, 15:32

Şahbaz Şərif: İslamabad və Bakı ikitərəfli münasibətləri yeni səviyyəyə çıxaracaq

Bu gün, 15:25

Türkiyədə siqaret almaq üçün şəxsiyyət vəsiqəsi tələb ediləcək

Bu gün, 15:16

Türkiyədə uşaqlar üçün sosial media qadağası rəsmiləşdi

Bu gün, 15:05

Azərbaycan və Qazaxıstanın birgə vençur fondu dövlət qeydiyyatına alınıb

Bu gün, 14:52

Ötən gün axtarışda olan 84 nəfər tutulub

Bu gün, 14:41

Şahbaz Şərif İlham Əliyevə zəng edib

Bu gün, 14:21

Zelenski: Zaporojyeyə zərbə nəticəsində 12 nəfər ölüb

Bu gün, 13:51

Kənan Nəsibov Bakıda keçirilən dünya çempionatında ilk qələbəsini qazanıb

Bu gün, 13:33
Bütün xəbərlər