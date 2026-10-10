Türkiyədə siqaret almaq üçün şəxsiyyət vəsiqəsi tələb ediləcək
Türkiyədə siqaret satışı şəxsiyyət vəsiqəsi ilə həyata keçiriləcək.
1news.az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin səhiyyə naziri Kemal Memişoğlu açıqlayıb.
Nazir bildirib ki, tütün məhsullarının satışında yaşın təsdiqlənməsi sisteminə keçiləcək və siqaretin mağazalardakı rolu məhdudlaşdırılacaq.
Yeni qaydalara əsasən, siqaret almaq istəyən şəxslərdən şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etmələri tələb olunacaq. Bununla da məhsulu alan şəxsin yaşı yoxlanılacaq. Türkiyədə 18 yaşdan aşağı şəxslərə siqaret satışı hazırda da qadağandır.
Memişoğlu qeyd edib ki, məqsəd siqaretin cəmiyyətdə adi və normal bir vərdiş kimi qəbul edilməsinin qarşısını almaq, xüsusilə gənclər arasında tütün istifadəsini azaltmaqdır.
Nazir əlavə edib ki, yeni tənzimləmələr çərçivəsində siqaret çəkilən və çəkilməyən ərazilərin sərhədləri dəqiqləşdiriləcək. Xüsusilə kafe və restoranlarda siqaret çəkməyən şəxslərin hüquqlarının qorunmasına diqqət yetiriləcək.
Kemal Memişoğlu yeni qaydaların bir neçə həftə ərzində Türkiyə Böyük Millət Məclisinə təqdim edilməsinin planlaşdırıldığını bildirib.