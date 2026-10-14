İranda xarici mediaya məlumat ötürən şəxs edam edildi
Iranda müharibə zamanı "düşmən mediası" ilə əməkdaşlıqda ittiham olunan şəxs edam edilib.
1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, İranda ABŞ-ın hücumları və Tehranın cavab zərbələri ilə başlayan müharibə zamanı silahlı fəaliyyət göstərmək və düşmən mediası ilə əməkdaşlıq etməkdə ittiham olunan Əli Sina Mustafavinin edam hökmü icra olunub.
İran Məhkəmə Hakimiyyətinə bağlı "Mizan” xəbər agentliyinin məlumatına görə, Mustafavi bu gün səhər edam edilib.
Məlumata əsasən, o, münaqişə dövründə Kirman əyalətində silahlı fəaliyyət göstərməkdə və martın 25-də iki nəfərin yaralandığı hücumda iştirak etməkdə ittiham olunub.
Keçmiş şah Məhəmməd Rza Pəhləvinin ailəsini dəstəklədiyi iddia edilən Mustafavinin aprelin 21-də növbətçi əsgərlərə və yoldan keçən konvoya atəş açaraq çox sayda insanın yaralanmasına səbəb olduğu bildirilib.
Agentliyin xəbərində qeyd olunub ki, onun mobil telefonunun araşdırılması zamanı xaricdən fars dilində yayımlar edən və İran hakimiyyəti tərəfindən "düşmən mediası” adlandırılan media qurumlarına hücumlara məruz qalan ərazilərin görüntülərini ötürdüyü iddia edilib. Mustafavinin saxlanıldığı ünvanda snayper tüfənginin də aşkarlandığı bildirilib.
Məlumata görə, məhkəmə Mustafaviyə ölüm hökmü verib. Ali Məhkəmənin apellyasiya şikayətini rədd etməsindən və hökmün qüvvəyə minməsindən sonra cəza icra olunub.