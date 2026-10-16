 CAR-da 200-ə yaxın insan zəncirdə saxlanıldıqları reabilitasiya mərkəzindən xilas ediliblər | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

CAR-da 200-ə yaxın insan zəncirdə saxlanıldıqları reabilitasiya mərkəzindən xilas ediliblər

1news Redaksiyası16:54 - Bu gün
CAR-da 200-ə yaxın insan zəncirdə saxlanıldıqları reabilitasiya mərkəzindən xilas ediliblər

Cənubi Afrika Respublikasının (CAR) Mpumalanqa əyalətindəki gizli reabilitasiya mərkəzindən 200-ə yaxın insan xilas edilib.

1news.az  report-a istinadən xəbər verir ki, hüquq-mühafizə orqanları və sosial xidmətlər gizli mərkəzin ləğv edilməsi üçün genişmiqyaslı xüsusi əməliyyat keçiriblər.

Qeyri-insani şəraitdə saxlanılan təxminən 30 qadın və yetkinlik yaşına çatmayan şəxs də daxil olmaqla, 200-ə yaxın insan qanunsuz əsirlikdən azad edilib. Qeyd olunur ki, mərkəzdə olan insanların bəziləri zəncirlənmiş və qidadan məhrum edilmişdi.

Polis "mərkəz"in təşkilatçılarını - 59 yaşlı din xadimi və onun 58 yaşlı həyat yoldaşını saxlayıb. Axtarış zamanı onlar binada 50-60 nəfərdən çox adamın olmadığını bildirərək baş verənlərin miqyasını gizlətməyə çalışıblar. Lakin güc strukturlarının əməkdaşları otaqlarda dörd dəfə çox insan aşkar ediblər. Ər-arvada adam oğurluğu, sanitariya normalarının pozulması və qanunsuz reabilitasiya fəaliyyətinin aparılması ittihamları irəli sürülüb.

Basqından sonra ən azı 14 nəfər ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. Azad edilən digər şəxslər isə dövlət böhran mərkəzləri üzrə bölüşdürülüb.

Paylaş:
167

Aktual

Rəsmi

Prezidentdən şəhid ailələri və müharibə əlillərinin sosial müdafiəsi ilə bağlı SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Azərbaycan informasiya resurslarına qarşı DDoS hücumlarında kommersiya xidmətindən istifadə edilib

Cəmiyyət

Cinayət işi açıldı – Azərbaycan türkiyəli jurnalisti beynəlxalq axtarışa verdi

Cəmiyyət

Təcili tibbi yardım xidmətində müasir rəqəmsal texnologiyaların tətbiqinə başlanılır

Cəmiyyət

PAŞA Bankın dəstəyi ilə ölkəmizdə növbəti yaşıllaşdırma və gənc iş adamlarına dəstək layihəsi həyata keçirilib - FOTO

Dövlət Müəssisələri üzrə Qlobal Konfrans gələn il Bakıda keçiriləcək

İsmayıllıda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib

CAR-da 200-ə yaxın insan zəncirdə saxlanıldıqları reabilitasiya mərkəzindən xilas ediliblər

Redaktorun seçimi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan kürü istehsalını son 5 ildə 36 dəfə artırıb

Oktyabr ayında keçid dövrünə xas hava şəraiti müşahidə edilir

Elnur Əliyev: Qeyri-neft-qaz sektorunda ÜDM-in 70,3 faizi formalaşıb

“Landau School”un şagirdlərindən “Eco Catcher” layihəsi - Binaların soyudulmasında yeni yanaşma - VİDEO

Son xəbərlər

“Environmental Protection First” koalisiyası COP17 ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edib

Bu gün, 21:40

PAŞA Bankın dəstəyi ilə ölkəmizdə növbəti yaşıllaşdırma və gənc iş adamlarına dəstək layihəsi həyata keçirilib - FOTO

Bu gün, 18:11

Vasif Talıbov YAP-ın Veteranlar Şurasından çıxarılıb

Bu gün, 18:03

"Bavariya" qışda yeni futbolçu transfer etməyəcək

Bu gün, 17:53

Zelenski Qərbi xəbərdar etdi - məğlub olsaq, 20 milyon ukraynalı Avropaya gələcək

Bu gün, 17:50

Azərbaycan U-15 Avropa çempionatında 21 boksçu ilə təmsil olunacaq

Bu gün, 17:43

Dövlət Müəssisələri üzrə Qlobal Konfrans gələn il Bakıda keçiriləcək

Bu gün, 17:34

Prezidentdən şəhid ailələri və müharibə əlillərinin sosial müdafiəsi ilə bağlı SƏRƏNCAM

Bu gün, 17:26

Zelenski: Ukrayna ABŞ-la yeni görüş barədə danışıqlar aparır

Bu gün, 17:20

Premyer Liqa: VIII turun açılış matçında "Şamaxı" "Şəfa"ya qalib gəlib

Bu gün, 17:07

İsmayıllıda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib

Bu gün, 17:07

CAR-da 200-ə yaxın insan zəncirdə saxlanıldıqları reabilitasiya mərkəzindən xilas ediliblər

Bu gün, 16:54

Azərbaycanın İsveçdəki səfiri etimadnaməsini Krala təqdim edib

Bu gün, 16:42

Ramiz Mehdiyev YAP Veteranlar Şurasından çıxarıldı

Bu gün, 16:40

Əli Əsədov beynəlxalq paralimpiya komitələrinin rəhbərləri ilə görüşüb

Bu gün, 16:30

Vəzifəli şəxsin qərarına qanunsuz təsir göstərmiş şəxslə bağlı cinayət işi məhkəməyə göndərilib

Bu gün, 16:26

Azərbaycan informasiya resurslarına qarşı DDoS hücumlarında kommersiya xidmətindən istifadə edilib

Bu gün, 16:16

Azərbaycanda son bir həftədə yaşıllıqlara 136 700 manat ziyan dəyib

Bu gün, 16:12

Xocavənddə ilk tibbi müayinə köşkü quraşdırılıb

Bu gün, 16:07

Lənkəran Dövlət Universitetinin tələbəsi vəfat edib

Bu gün, 16:05
Bütün xəbərlər