 AMB 20 oktyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

AMB 20 oktyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

1news Redaksiyası09:19 - Bu gün
AMB 20 oktyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,02 % artaraq 1,9097 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,8 % artaraq 2,0531 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9097

100 Rusiya rublu

2,0531

1 Avstraliya dolları

1,1871

1 Belarus rublu

0,5530

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1281

1 Çexiya kronu

0,0785

1 Çin yuanı

0,2546

1 Danimarka kronu

0,2555

1 Gürcü larisi

0,6545

1 Honq Konq dolları

0,2166

1 Hindistan rupisi

0,0179

1 İngilis funt sterlinqi

2,2667

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1718

1 İsveçrə frankı

2,0617

1 İsrail şekeli

0,5485

1 Kanada dolları

1,2073

1 Küveyt dinarı

5,4671

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3760

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5266

1 Moldova leyi

0,0951

1 Norveç kronu

0,1809

100 Özbək somu

0,0141

100 Pakistan rupisi

0,6138

1 Polşa zlotası

0,4371

1 Rumıniya leyi

0,3586

1 Serbiya dinarı

0,0163

1 Sinqapur dolları

1,3296

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4531

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3033

Türk lirəsi

0,0343

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0377

Yapon yeni

1,0749

Yeni Zelandiya dolları

0,9650

Qızıl

7044,5025

Gümüş

97,6697

Platin

2805,6375

Palladium

1905,2410

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