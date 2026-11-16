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İqtisadiyyat

AMB 16 noyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

1news Redaksiyası09:20 - Bu gün
AMB 16 noyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, noyabrın 16-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Öz növbəsində, Türkiyə lirəsi 0,0337 manata, avro 1,8731 manata kimi ucuzlaşıb, Rusiyanın 100 rublu isə 2,0649 manatadək bahalaşıb.

Valyuta

Kod

Kurs

1 ABŞ dolları

USD

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1 Avro

EUR

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1 Avstraliya dolları

AUD

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BYN

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AED

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100 Cənubi Koreya vonu

KRW

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1 Çexiya kronu

CZK

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1 Çin yuanı

CNY

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1 Danimarka kronu

DKK

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1 Gürcüstan larisi

GEL

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1 Honq Konq dolları

HKD

0,2167

1 Hindistan rupisi

INR

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1 İsveç kronu

SEK

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KWD

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KZT

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1 Qətər Realı

QAR

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HUF

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NOK

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100 Özbəkistan somu

UZS

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100 Pakistan rupisi

PKR

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1 Polşa zlotısı

PLN

0,4251

1 Rumıniya leyi

RON

0,3503

100 Rusiya rublu

RUB

2,0649

1 Serbiya dinarı

RSD

0,0159

1 Sinqapur dolları

SGD

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SAR

0,453

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xdr

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1 Türkiyə lirəsi

TRY

0,0337

1 Türkmənistan manatı

TMT

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1 Ukrayna qrivnası

UAH

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100 Yaponiya yeni

JPY

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NZD

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1 Qızıl

XAU

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1 Gümüş

XAG

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