AMB 16 noyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, noyabrın 16-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Öz növbəsində, Türkiyə lirəsi 0,0337 manata, avro 1,8731 manata kimi ucuzlaşıb, Rusiyanın 100 rublu isə 2,0649 manatadək bahalaşıb.
|
Valyuta
|
Kod
|
Kurs
|
1 ABŞ dolları
|
USD
|
1,7
|
1 Avro
|
EUR
|
1,8731
|
1 Avstraliya dolları
|
AUD
|
1,1489
|
1 Belarus rublu
|
BYN
|
0,5682
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
AED
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
KRW
|
0,1273
|
1 Çexiya kronu
|
CZK
|
0,0767
|
1 Çin yuanı
|
CNY
|
0,2548
|
1 Danimarka kronu
|
DKK
|
0,2506
|
1 Gürcüstan larisi
|
GEL
|
0,6561
|
1 Honq Konq dolları
|
HKD
|
0,2167
|
1 Hindistan rupisi
|
INR
|
0,0181
|
1 Britaniya funt sterlinqi
|
GBP
|
2,2453
|
1 İsveç kronu
|
SEK
|
0,1687
|
1 İsveçrə frankı
|
CHF
|
2,0259
|
1 İsrail şekeli
|
ILS
|
0,5299
|
1 Kanada dolları
|
CAD
|
1,1905
|
1 Küveyt dinarı
|
KWD
|
5,4566
|
100 Qazaxıstan tengəsi
|
KZT
|
0,3816
|
1 Qətər Realı
|
QAR
|
0,4663
|
1 Qırğızıstan somu
|
KGS
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
HUF
|
0,5135
|
1 Moldova leyi
|
MDL
|
0,0939
|
1 Norveç kronu
|
NOK
|
0,1775
|
100 Özbəkistan somu
|
UZS
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
PKR
|
0,613
|
1 Polşa zlotısı
|
PLN
|
0,4251
|
1 Rumıniya leyi
|
RON
|
0,3503
|
100 Rusiya rublu
|
RUB
|
2,0649
|
1 Serbiya dinarı
|
RSD
|
0,0159
|
1 Sinqapur dolları
|
SGD
|
1,3196
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
SAR
|
0,453
|
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)
|
xdr
|
2,2902
|
1 Türkiyə lirəsi
|
TRY
|
0,0337
|
1 Türkmənistan manatı
|
TMT
|
0,4857
|
1 Ukrayna qrivnası
|
UAH
|
0,0375
|
100 Yaponiya yeni
|
JPY
|
1,0653
|
1 Yeni Zelandiya dolları
|
NZD
|
0,9384
|
1 Qızıl
|
XAU
|
6572,404
|
1 Gümüş
|
XAG
|
80,5325
|
1 Platin
|
XPT
|
2512,396
|
1 Palladium
|
XPD
|
1670,607