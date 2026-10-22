 AMB 22 oktyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

AMB 22 oktyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:10 - Bu gün
AMB 22 oktyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,16 % artaraq 1,9113 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,83 % artaraq 2,0791 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9113

100 Rusiya rublu

2,0791

1 Avstraliya dolları

1,1930

1 Belarus rublu

0,5530

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1285

1 Çexiya kronu

0,0787

1 Çin yuanı

0,2547

1 Danimarka kronu

0,2557

1 Gürcü larisi

0,6546

1 Honq Konq dolları

0,2167

1 Hindistan rupisi

0,0180

1 İngilis funt sterlinqi

2,2774

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1719

1 İsveçrə frankı

2,0657

1 İsrail şekeli

0,5491

1 Kanada dolları

1,2113

1 Küveyt dinarı

5,4803

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3790

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5228

1 Moldova leyi

0,0949

1 Norveç kronu

0,1815

100 Özbək somu

0,0142

100 Pakistan rupisi

0,6115

1 Polşa zlotası

0,4386

1 Rumıniya leyi

0,3580

1 Serbiya dinarı

0,0163

1 Sinqapur dolları

1,3312

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4532

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3054

Türk lirəsi

0,0343

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0377

Yapon yeni

1,0778

Yeni Zelandiya dolları

0,9671

Qızıl

6954,4620

Gümüş

95,7504

Platin

2711,3300

Palladium

1805,0345

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