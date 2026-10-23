Avropa çempionatının təsnifat mərhələsi: Azərbaycanın U-20 voleybol millisi məğlub olub
Azərbaycanın 20 yaşadək voleybolçu qızlardan ibarət milli komandası Avropa çempionatının təsnifat mərhələsində keçirdiyi ilk oyunda uduzub.
1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, U-20 bu gün EEVZA – Şərqi Avropa Voleybol Zonal Assosiasiyası çempionatında Polşa seçməsinə məğlub olub.
Qarşılaşma rəqibin qələbəsi ilə bitib - 3:0.
Xatırladaq ki, Gökhan Edmanın baş məşqçisi olduğu kollektiv oktyabrın 24-də Latviya ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.
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