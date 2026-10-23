 Avropa çempionatının təsnifat mərhələsi: Azərbaycanın U-20 voleybol millisi məğlub olub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Avropa çempionatının təsnifat mərhələsi: Azərbaycanın U-20 voleybol millisi məğlub olub

1news Redaksiyası16:46 - Bu gün
Avropa çempionatının təsnifat mərhələsi: Azərbaycanın U-20 voleybol millisi məğlub olub

Azərbaycanın 20 yaşadək voleybolçu qızlardan ibarət milli komandası Avropa çempionatının təsnifat mərhələsində keçirdiyi ilk oyunda uduzub.

1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, U-20 bu gün EEVZA – Şərqi Avropa Voleybol Zonal Assosiasiyası çempionatında Polşa seçməsinə məğlub olub.

Qarşılaşma rəqibin qələbəsi ilə bitib - 3:0.

Xatırladaq ki, Gökhan Edmanın baş məşqçisi olduğu kollektiv oktyabrın 24-də Latviya ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

Paylaş:
116

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Fərhad Xəlilova "İstiqlal" ordenini təqdim edib

Siyasət

“Azərbaycanda 500-ə yaxın hindistanlı tələbə təhsil alır”

Siyasət

Hindistan Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesini alqışlayır

Cəmiyyət

Fərhad Xəlilov "İstiqlal" ordeni ilə təltif edilib

Dünya

Avropa çempionatının təsnifat mərhələsi: Azərbaycanın U-20 voleybol millisi məğlub olub

Şimali Kiprdə gəmi qəzası ilə bağlı saxlanılan üç Azərbaycan vətəndaşının həbs müddəti daha 7 gün uzadılıb

Qara dənizdə Azərbaycan vətəndaşlarının olduğu ticarət gəmisi batdı - ölən var

Bu ölkədə 15 yaşdan aşağı uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsinə qadağa qoyulub

Redaktorun seçimi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Fransada etirazlar genişlənir – “Sarı jiletlilər” yenidən küçələrə çıxıb

İstanbulda sel fəlakətində ölənlərin sayı 6-ya çatdı

Səudiyyə Ərəbistanının iki şəhərində erkən xəbərdarlıq sistemi işə salınıb

Fransada tarixi bələdiyyə binası YANDIRILDI: 143 illik saat qülləsi çökdü

Son xəbərlər

Ölkə üzrə bu ayın bütün sosial ödənişləri başa çatdırılıb

Bu gün, 17:50

Moldova XİN azərbaycanlıların olduğu gəmiyə endirilən zərbəni pisləyib

Bu gün, 17:46

Şərurda soyuducu anbarda bədbəxt hadisə baş verib, ölən və xəsarət alan var

Bu gün, 17:28

Yasamalda səkiyə qanunsuz müdaxilə aradan qaldırıldı - Fotolar

Bu gün, 17:05

Estoniya azərbaycanlıların olduğu ticarət gəmisinə Rusiyanın zərbəsini pisləyib

Bu gün, 16:56

Avropa çempionatının təsnifat mərhələsi: Azərbaycanın U-20 voleybol millisi məğlub olub

Bu gün, 16:46

Göyçayda evlərdən 24 min manat oğurlanıb

Bu gün, 16:25

Rumıniyanın Baş naziri Rusiyanı azərbaycanlıların olduğu gəmiyə hücumunu pisləyib

Bu gün, 16:20

Azərbaycanla Qırğızıstan arasında cinayətkarlıqla mübarizə üzrə əməkdaşlıq Sazişi təsdiqlənib

Bu gün, 16:07

Rayonlardakı yağıntılı hava şəraiti oktyabrın 24-25-də də davam edəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:55

Salyanda avtoqəza olub, ölən və yaralananlar var

Bu gün, 15:50

Bakıda, Gəncədə və Sumqayıtda əməliyyat: 7 nəfər saxlanıldı

Bu gün, 15:36

Şimali Kiprdə gəmi qəzası ilə bağlı saxlanılan üç Azərbaycan vətəndaşının həbs müddəti daha 7 gün uzadılıb

Bu gün, 15:21

Azərbaycanda daha 9 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib

Bu gün, 15:16

Həmişə çalışmışam ki, öz işimlə onu məyus etməyim - Prezident

Bu gün, 14:57

«Arxa qapı vasitəsilə»: AKR İzmirə gedən yolu tapdı

Bu gün, 14:38

Qara dənizdə Azərbaycan vətəndaşlarının olduğu ticarət gəmisi batdı - ölən var

Bu gün, 14:28

“Azərbaycanda 500-ə yaxın hindistanlı tələbə təhsil alır”

Bu gün, 14:18

Arsen Venger Hövsan Yarış Kompleksində olub

Bu gün, 14:01

Milli Məclisin növbəti plenar iclası oktyabrın 27-də keçiriləcək

Bu gün, 13:54
Bütün xəbərlər