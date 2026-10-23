 Yasamalda səkiyə qanunsuz müdaxilə aradan qaldırıldı - Fotolar | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Yasamalda səkiyə qanunsuz müdaxilə aradan qaldırıldı - Fotolar

1news Redaksiyası17:05 - Bu gün
Yasamalda səkiyə qanunsuz müdaxilə aradan qaldırıldı - Fotolar

Sosial şəbəkələrdə Bakının Yasamal rayonu, Balababa Məcidov küçəsində piyada səkisində metal konstruksiyadan istifadə edilməklə özbaşına artırma işlərinin aparılmasına dair məlumat yayılıb.

1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti (BŞİH) tərəfindən operativ tədbirlər görüb.

Belə ki, qanunsuz müdaxilələr aradan qaldırılıb, səkinin zəbtinin qarşısı alınıb. Bununla da ərazidə piyadaların təhlükəsiz hərəkəti yenidən təmin olunub.

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən gələcəkdə də ərazidə monitorinqlər aparılacaq və bu kimi qanunsuz halların qarşısının alınması üçün müvafiq tədbirlər görüləcək.

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