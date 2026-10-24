 Qubada 44 ölkədən gəncləri bir araya gətirən Beynəlxalq Gənclər Forumu açılış mərasimi olub - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Qubada 44 ölkədən gəncləri bir araya gətirən Beynəlxalq Gənclər Forumu açılış mərasimi olub - FOTO

1news Redaksiyası15:09 - Bu gün
Qubada 44 ölkədən gəncləri bir araya gətirən Beynəlxalq Gənclər Forumu açılış mərasimi olub - FOTO

VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu ərəfəsində, 24–26 oktyabr tarixlərində Azərbaycanın Quba şəhərində keçirilən Beynəlxalq Gənclər Forumunun açılış mərasimi baş tutub.

Mədəniyyət Nazirliyindən 1news.az-a verilən məlumata görə, 44 ölkədən gənc liderləri bir araya gətirən Forumun açılış mərasimində Quba Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Səidə Abbasova, Azərbaycan Respublikasının gənclər və idman nazirinin müavini İndira Hacıyeva, mədəniyyət nazirinin müavini Fərid Cəfərov və Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının (NAYORA) sədri Rafael Hacıbəyli çıxış ediblər.
Çıxışlar zamanı gənclərin mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqində, qarşılıqlı anlaşmanın gücləndirilməsində və xalqlar arasında əməkdaşlığın inkişafında rolu vurğulanıb. Forumun gənc liderlər üçün fikir mübadiləsi aparmaq, təcrübələrini bölüşmək və ortaq gələcək naminə yeni əməkdaşlıq imkanları yaratmaq baxımından əhəmiyyəti qeyd olunub.

BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının (BMTSA) gənclər şəbəkəsinin üzvlərinin də iştirak etdiyi Forum çərçivəsində keçiriləcək müzakirələr və müxtəlif fəaliyyətlər gənclərin dialoq və həmrəylik təşəbbüslərinə töhfə verməsinə, mədəniyyətlərarası əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə xidmət edir.

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