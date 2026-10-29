 Sərnişinlər qatarlarda ən çox nəyi unudurlar? – ADY AÇIQLADI | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Sərnişinlər qatarlarda ən çox nəyi unudurlar? – ADY AÇIQLADI

1news Redaksiyası14:55 - Bu gün
Sərnişinlər qatarlarda ən çox nəyi unudurlar? – ADY AÇIQLADI

Bu il yanvarın 1-dən oktyabrın 15-dək "Azərbaycan Dəmir Yolları" (ADY) QSC-nin qatarlarında 800-dən çox əşya unudulub.

Bu barədə 1news.az-a ADY-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, bu, orta hesabla ayda təxminən 90 əşya deməkdir.

"Sərnişinlərimizin ən çox unutduğu əşyalar geyim və aksessuarlar, çantalar, telefon və adapterlər, sənədlər, bank kartları və yemək qablarıdır. Ən çox əşya Bakı-Sumqayıt, Bakı-Tbilisi və Bakı-Gəncə marşrutlarında unudulur. Unudulan əşyaların 250-yə yaxını (təxminən 30 %-i) əməkdaşlarımız tərəfindən sahiblərinə təhvil verilib. Qalanları isə hələ də sahiblərini gözləyir. Sərnişinlərimizə qatardan düşərkən diqqətli olmağı və əşyalarını götürməyi unutmamağı tövsiyə edirik. Qatarda, yaxud vağzal ərazisində əşyalarını unudan sərnişinlər vağzal növbətçisinə və ya 1822 Əlaqə Mərkəzinə müraciət edə bilər" - məlumatda qeyd olunub.

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