 Əfv gözləyən Cənubi Koreyanın sabiq prezidentinə edam cəzası istənildi | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Əfv gözləyən Cənubi Koreyanın sabiq prezidentinə edam cəzası istənildi

Qafar Ağayev17:33 - 29 / 10 / 2026
Əfv gözləyən Cənubi Koreyanın sabiq prezidentinə edam cəzası istənildi

Cənubi Koreyanın keçmiş prezidenti Yoon Suk Yeol barəsində ömürlük həbs hökmünün ağırlaşdırılaraq edam cəzası ilə əvəz edilməsi tələb olunub.

1news.az xəbər verir ki, xüsusi prokuror Ço Ehun Sukun rəhbərlik etdiyi qrup apellyasiya məhkəməsində keçmiş dövlət başçısına verilən cəzanın törədilən əməlin ağırlığına uyğun olmadığını bildirib.

Prokurorluq nümayəndəsi çıxışında Yoonun konstitusiyaya sadiq qalacağına dair and içməsinə baxmayaraq, hərbçiləri əməliyyatlara cəlb etdiyini vurğulayıb.

"Edam cəzasının təyin edilməsinə tərəddüd etmək üçün heç bir əsas yoxdur. Bu cəzaya qarşı ən güclü arqument mümkün yanlış hökm ehtimalıdır. Lakin bu işdə belə bir ehtimal yoxdur", - deyə o bildirib.

Prokurorluq nümayəndəsi hadisəni konstitusiya quruluşunu dağıtmağa və ölkəni 40 il geriyə aparmağa yönəlmiş bağışlanmaz cinayət adlandırıb. Qeyd olunub ki, ölkədə edam cəzasının faktiki icra edilməməsi onun təyin olunmasına mane olmamalıdır.

Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı Cənubi Koreyanı edam cəzasını faktiki olaraq ləğv etmiş ölkələr sırasına daxil edir. Ölkədə sonuncu edam hökmü 1997-ci ilin dekabrında icra olunub.

Cənubi Koreyanın cinayət qanunvericiliyinə əsasən, üsyana rəhbərlik edən şəxs edam, ömürlük həbs və ya ağır əmək nəzərdə tutulmayan ömürlük həbs cəzasına məhkum edilə bilər.

Xatırladaq ki, Yoon Suk Yeol 3 dekabr 2024-cü ildə müxalifətin dövlət əleyhinə fəaliyyətlərdə iştirak etdiyini əsas gətirərək hərbi vəziyyət elan edib. Milli Assambleyanın qərarı ləğv etməsindən sonra o, geri çəkilməli olub.

Parlament 14 dekabr 2024-cü ildə onun impiçmentini dəstəkləyib. Konstitusiya Məhkəməsi isə 4 aprel 2025-ci ildə Yoonun prezident vəzifəsindən kənarlaşdırılmasını təsdiqləyib.

2026-cı ilin fevralında Yoon Suk Yeol hərbi vəziyyət elan etməklə "üsyana rəhbərlik etməkdə" təqsirli bilinərək ömürlük həbs cəzasına məhkum edilib. Hazırda həmin hökmə qarşı apellyasiya şikayətinə baxılır.

Paylaş:
210

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev İspaniya Kralına başsağlığı verib

Siyasət

Prezident İlham Əliyev Türkiyədəki görüşdə iştirak edə bilməyəcək

Siyasət

Ceyhun Bayramov və Hakan Fidan Ankarada görüşüb

Mövqe

Məktəbdəki hadisə kölgədə qaldı: Hücuma məruz qalan jurnalistlər tənqid olundu – REAKSİYALAR

Dünya

İspaniyada qatar nasazlıq səbəbindən tuneldə qalıb

Əfv gözləyən Cənubi Koreyanın sabiq prezidentinə edam cəzası istənildi

Fələstin Prezidenti Kipr Respublikasına səfərə getdi

Hollivud ulduzu Elke Sommer vəfat edib - FOTO

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

ABŞ vətəndaşlarına İraqa səfər etməmək barədə xəbərdarlıq edib

İspaniyada iki qatar toqquşdu: 50-yə yaxın ölən var

İsraildə səslərin hesablanması davam edir: Netanyahunun blokunun mandat sayı artır

Bu ölkədə 15 yaşdan aşağı uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsinə qadağa qoyulub

Son xəbərlər

İƏT-in Baş katibi Azərbaycanda təqaüdlə təhsil alan xarici tələbələrlə görüşüb

29 / 10 / 2026, 18:05

Bakıda idman zalında 20 yaşlı gənc qəfil öldü

29 / 10 / 2026, 17:53

İspaniyada qatar nasazlıq səbəbindən tuneldə qalıb

29 / 10 / 2026, 17:52

Hazırda Bakıda 14 yolda tıxac var – SİYAHI

29 / 10 / 2026, 17:47

Ceyranbatandakı məktəbdə zəhərlənmə: 8 nəfərə tibbi yardım göstərildi - YENİLƏNİB

29 / 10 / 2026, 17:40

İlham Əliyev İspaniya Kralına başsağlığı verib

29 / 10 / 2026, 17:36

Əfv gözləyən Cənubi Koreyanın sabiq prezidentinə edam cəzası istənildi

29 / 10 / 2026, 17:33

Erməni rəqqas 37 ildən sonra doğmalarını görmək üçün Bakıya gəlir- FOTO

29 / 10 / 2026, 17:26

Siyəzəndə məktəbli motosiklet qəzasında ölüb

29 / 10 / 2026, 17:06

Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda II təsnifat mərhələsinə yekun vurulub

29 / 10 / 2026, 16:51

“Qarabağ”ın baş məşqçisi və futbolçuları Uşaq Klinikasında - FOTO

29 / 10 / 2026, 16:44

Məktəbdə media nümayəndələrinə xuliqanlıqla bağlı 3 nəfər müəyyən edilib

29 / 10 / 2026, 16:36

Mirşahin Ağayevdən “Azərbaycan müəllimi”nə sərt cavab: “Bu, qarayaxma deyil?”

29 / 10 / 2026, 16:33

Bakı və Abşeronda təkdırnaqlı heyvanlar arasında epizootoloji monitorinq keçiriləcək

29 / 10 / 2026, 16:26

Prezident İlham Əliyev Türkiyədəki görüşdə iştirak edə bilməyəcək

29 / 10 / 2026, 16:10

Xırdalanda “Zapı” ilə qaydaları pozan sürücü cəzalandırıldı

29 / 10 / 2026, 16:08

Vilayət Eyvazov rəislərə tapşırıq verdi: Arxayınçılığa yol verilməsin

29 / 10 / 2026, 15:56

Azərbaycanda 9 ayda cinayətlərin sayı 5,7 faiz azalıb

29 / 10 / 2026, 15:49

DİN: Bu ilin 9 ayı ərzində 146 cinayətkar qrup zərərsizləşdirilib

29 / 10 / 2026, 15:47

Daxili İşlər Nazirliyində Kollegiya iclası keçirilib

29 / 10 / 2026, 15:45
Bütün xəbərlər