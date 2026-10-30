İngiltərədə 72 saatlıq fövqəladə vəziyyət çağırışı: Əl fənərlərinin satışı 4 dəfə artdı
İngiltərədə hökumətin əhalini mümkün fövqəladə vəziyyətlərə hazırlıqlı olmağa çağırmasından sonra konservləşdirilmiş ərzaq, içməli su, əl fənəri və portativ enerji yığma cihazlarının satışında kəskin artım qeydə alınıb.
1news.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, Britaniya hökuməti ötən həftə "Be Ready" ("Hazır olun") kampaniyasına start verib. Kampaniya çərçivəsində əhaliyə ekstremal hava şəraiti, kiberhücumlar və kritik infrastrukturda yarana biləcək fasilələrə qarşı ən azı 72 saatlıq əsas ehtiyat yaratmaq tövsiyə olunur.
Texnologiya məhsullarının satışı ilə məşğul olan "Maplin" şirkətinin məlumatına görə, kampaniyanın elanından sonra əl fənərlərinin satışı dörd dəfə, portativ enerji yığma cihazları və radioların satışı isə iki dəfə artıb. Əl ilə qurularaq işləyən fövqəladə hallar radiosunun bəzi modellərinin ehtiyatı tamamilə tükənib.
Şirkət həmçinin ev təhlükəsizlik kameralarının satışında 130 faiz artım qeydə alındığını açıqlayıb. "Maplin"in baş direktoru Ollie Marshall bildirib ki, istehlakçılar hökumətin çağırışından sonra elektrik kəsintiləri zamanı rabitə və məlumat əldə etmək üçün zəruri olan vasitələrə daha çox maraq göstərirlər.
Digər tərəfdən, İngiltərənin supermarket şəbəkəsi "Iceland" həftəsonu konservləşdirilmiş ərzaqların satışının 40 faiz artdığını, qablaşdırılmış içməli suya tələbatın da yüksəldiyini açıqlayıb. Şirkət məhsul ehtiyatlarının kifayət qədər olduğunu bildirib.
Onlayn supermarket "Ocado" da bəzi məhsullara tələbatın artdığını təsdiqləyib və təchizatçılarla əməkdaşlığı genişləndirəcəyini qeyd edib.
Bununla belə, bəzi iri supermarket şəbəkələri konservləşdirilmiş ərzaqlara tələbatda ciddi dəyişiklik müşahidə etmədiklərini bildiriblər. Britaniya Pərakəndə Ticarət Konsorsiumunun nümayəndəsi Jim Bligh isə əsas ərzaq məhsullarının təchizatında hər hansı problemin olmadığını vurğulayıb.