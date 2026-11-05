 Rəcəb Tayyib Ərdoğan Koreyadan qayıdarkən Azərbaycana təyyarədən salam göndərdi | 1news.az | Xəbərlər
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Siyasət

Rəcəb Tayyib Ərdoğan Koreyadan qayıdarkən Azərbaycana təyyarədən salam göndərdi

1news Redaksiyası09:15 - Bu gün
Rəcəb Tayyib Ərdoğan Koreyadan qayıdarkən Azərbaycana təyyarədən salam göndərdi

Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Koreya Respublikasından səfərdən qayıdarkən təyyarəsi Azərbaycanın hava məkanına daxil olduqdan sonra laynerin pilotu dispetçerlə əlaqə saxlayıb.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, o, dövlətimizin başçısı İlham Əliyevə və Azərbaycan xalqına Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın ən səmimi arzuları ilə bağlı mesajını çatdırıb. Mesajda deyilir: “Səfərdən qayıdarkən qardaş Azərbaycan xalqına əmin-amanlıq və firavanlıq, Zati-alinizə cansağlığı və xoşbəxtlik kimi ən səmimi arzularımı çatdırmaqdan böyük məmnunluq duyuram.

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