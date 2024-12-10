Замглавы МИД АР: С Арменией можно договориться
Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов считает, что, несмотря на агрессию против Азербайджана, с Арменией можно договориться.
Об этом он заявил на международной конференции на тему «Основные препятствия к мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией», организованной Центром анализа международных отношений.
Э.Мамедов выразил надежду, что Азербайджан в скором времени сумеет добиться мира и прогресса на Кавказе.
Источник: Report
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