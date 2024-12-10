Замглавы МИД АР: С Арменией можно договориться

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов считает, что, несмотря на агрессию против Азербайджана, с Арменией можно договориться.

Об этом он заявил на международной конференции на тему «Основные препятствия к мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией», организованной Центром анализа международных отношений.

Э.Мамедов выразил надежду, что Азербайджан в скором времени сумеет добиться мира и прогресса на Кавказе.

Источник: Report