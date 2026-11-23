Азербайджанская сторона положительно оценивает отсутствие территориальных претензий в проекте новой Конституции Армении, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 23 ноября на совместной пресс-конференции в Баку со своим итальянским коллегой Антонио Таяни.

«Азербайджан положительно оценивает то, что в проекте новой Конституции Армении отсутствуют территориальные претензии к нему», — сказал Байрамов.

Министр заявил, что азербайджанская сторона готова поставить окончательную подпись под мирным соглашением только после того, как из Конституции Армении будут устранены территориальные претензии к Азербайджану.

Он отметил, что тема конституционного референдума является внутренним делом Армении, и определение сроков проведения данного процесса не входит в компетенцию Азербайджана.

Министр также прокомментировал обнародование премьер-министром Армении Николом Пашиняном текста проекта новой Конституции: «Я не хотел бы давать каких-либо комментариев по поводу этого проекта. Это внутреннее дело Армении. Единственный важный для нас вопрос там заключается в том, чтобы в новой Конституции не было территориальных претензий к Азербайджану. Судя по обнародованному тексту, в настоящее время подобных положений там нет. Мы это очень высоко оцениваем».

Гафар Агаев