В Баку стартовала конференция ОТГ

В Баку начала свою работу международная конференция «Транснациональные аспекты правоотношений: современные вызовы и цели».

Как передает Report, конференция организована в рамках сопредседательства Азербайджана в Тюркской сети судебно-правовой подготовки при Организации тюркских государств (ОТГ).

В мероприятии принимают участие около 90 представителей из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Турецкой Республики Северного Кипра.

В ходе двухдневной конференции будут организованы панельные сессии и дискуссии по вопросам возвращения активов, эффективности борьбы с транснациональной преступностью, внутренних и международных механизмов борьбы с экологическими преступлениями, совершенствования законодательства в сфере коммерческого права и др.

Тюркская сеть судебно-правовой подготовки создана на основе Стамбульского меморандума о взаимопонимании от 11 декабря 2022 года, в ней представлены 11 специализированных учебных заведений стран ОТГ.

Первым сопредседателем сети в 2023 году стала Академия юстиции Турции. 28 декабря 2023 года единогласно было принято решение передать сопредседательство на 2024 год Азербайджану – Научно-образовательному центру Генпрокуратуры и Академии при Министерстве юстиции.