Президент Черногории Яков Милатович подтвердил, что ожидает своего визита в Азербайджан в 2027 году, отметив дружественный характер отношений между двумя странами.

Об этом Report заявил черногорский лидер на полях саммита ЕС — Западные Балканы в Брюсселе.

«Наш премьер-министр уже был вчера в Азербайджане. У него состоялась замечательная встреча с президентом страны Ильхамом Алиевым. Я также с нетерпением жду своего визита в следующем году. Азербайджан для нас — дружественная страна», — сказал он.

Отметим, что премьер-министр Черногории Милойко Спаич находился с рабочим визитом в Азербайджане 23–25 ноября. В ходе переговоров с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым обсуждались расширение экономического сотрудничества, в том числе в сферах инвестиций, энергетики и инфраструктуры.

Отдельное внимание было уделено азербайджанским инвестициям в Черногорию, в том числе перспективам расширения уже реализуемых проектов. Среди конкретных инициатив — введение Черногорией в 2027 году системы электронных виз для граждан Азербайджана, что должно упростить взаимные поездки.