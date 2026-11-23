Проект новой Конституции Армении предусматривает проведение внешней политики на основе международного права, направленной на развитие добрососедских и взаимовыгодных отношений со всеми государствами и обеспечение мира.

Отдельная статья посвящена Армянской Апостольской Церкви. Документ признает ее исключительную роль как национальной церкви в духовной жизни армянского народа, развитии культуры и сохранении национальной идентичности. При этом предлагается отделить религиозные организации от государства, а отношения с церковью регулировать законом.

Проект также устанавливает новые механизмы парламентского контроля. Для досрочного роспуска парламента потребуется не менее трех пятых голосов депутатов. Инициировать вотум недоверия премьер-министру сможет не менее трети парламентариев при условии одновременного выдвижения кандидатуры нового главы правительства. При этом запустить процедуру можно будет не ранее чем через год после назначения премьера.

10:28

Ссылка на Декларацию независимости Армении отсутствует в проекте новой конституции республики.

Документ опубликован на специально созданном для него сайте.

Преамбула проекта Конституции звучат так: «Мы, народ Республики Армения, во имя продолжительности и развития нашей государственности, руководствуясь миссией построения процветающего государства на нашей международно признанной территории, и миссией передачи из поколения в поколение, принимаем Конституцию Республики Армения».

Отметим, что в преамбуле действующей конституции содержится прямая отсылка к Декларации о независимости Армении от 23 августа 1990 года, в которой закреплены территориальные претензии к Азербайджану.

Условием Баку для подписания окончательного мирного договора с Ереваном является изменение Основного закона Армении с целью устранить из него правовые основания для территориальных претензий.

09:48

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что текст проекта новой Конституции опубликован.

«Рад представить проект новой Конституции РА на сайте, специально созданном для этой цели. Сайт создан для того, чтобы гражданам было максимально удобно читать проект новой Конституции и представлять свои предложения», – написал Пашинян в соцсетях.

Он сообщил, что вскоре выступит с обращением к народу в прямом эфире.

Отметим, что в тексте преамбулы нет ссылки на Декларацию о независимости Армении.

Ранее Пашинян предложил оппозиционным силам, добивающимся его отставки, заключить «простую сделку». По его словам, для этого оппозиции достаточно согласиться на проведение референдума по проекту новой Конституции. В противном случае премьер пригрозил задействовать «бульдозер» внеочередных выборов, по итогам которых, по его утверждению, ни одна из двух действующих оппозиционных сил не попадет в парламент.