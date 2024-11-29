Сертаб Эренер высказалась о возможности представить Азербайджан на «Евровидении»

Одна из самых успешных певиц Турции, победившая на конкурсе «Евровидение 2003» с песней «Everyway That I Can» Сертаб Эренер прилетела в столицу Азербайджана, где выступит 30 ноября с концертом.

Общаясь с представителями азербайджанских СМИ в аэропорту, С.Эренер ответила на вопрос о том, согласится ли она представить Азербайджан на «Евровидении» в случае, если получит соответствующее предложение:

«Моя очередь прошла. Процесс подготовки - это стресс и сложность. Если Азербайджан сделает мне подобное предложение, я приму его с благодарностью и признательностью. Но давайте дадим дорогу молодому поколению. Надеюсь, на конкурс отправятся очень хорошие артисты и займут первое место. У Азербайджана уже есть победа в истории. Сейчас на ум не приходит конкретное имя. Но талантливых певцов много, это может быть кто угодно».

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