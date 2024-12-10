Евровидение вводит новые жесткие правила

Международный песенный конкурс "Евровидение", который в следующем году состоится в Базеле, Швейцария, пройдет по новым правилам.

Организаторы объявили об обязательном Кодексе поведения, который будет необходим для того, чтобы получить аккредитацию, собщается на портале Eurovision Fan.

Кроме того, будут приняты дополнительные меры для "лучшей поддержке участников".

Подписание Кодекса поведения - обязательное условие для аккредитации. Как объясняют авторы, этот документ будет предусматривать:

соблюдение местных законов

запрет на инструментализацию конкурса

необходимость профессиональной поддержки

честную конкуренцию и ответственную коммуникацию.

Для обеспечения уверенности исполнителей перед их выступлениями планируется ряд новых нововведений, в числе которых: