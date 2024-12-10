Евровидение вводит новые жесткие правила
Международный песенный конкурс "Евровидение", который в следующем году состоится в Базеле, Швейцария, пройдет по новым правилам.
Организаторы объявили об обязательном Кодексе поведения, который будет необходим для того, чтобы получить аккредитацию, собщается на портале Eurovision Fan.
Кроме того, будут приняты дополнительные меры для "лучшей поддержке участников".
Подписание Кодекса поведения - обязательное условие для аккредитации. Как объясняют авторы, этот документ будет предусматривать:
- соблюдение местных законов
- запрет на инструментализацию конкурса
- необходимость профессиональной поддержки
- честную конкуренцию и ответственную коммуникацию.
Для обеспечения уверенности исполнителей перед их выступлениями планируется ряд новых нововведений, в числе которых:
- зоны без съемки в ключевых локациях для артистов, чтобы обеспечить им приватное пространство для подготовки.
- Больше закрытых репетиций, чтобы участники могли сосредоточиться на выступлениях без отвлекающих факторов.
- Оптимизированный график репетиций, который даст исполнителям достаточно времени для отдыха.
- Введение менеджера по благополучию как ключевого контактного лица для артистов и персонала, обеспечивающего безопасную, уважительную и поддерживающую среду.
- Кроме того, вводится обязательство Eurovision Pledge, подчеркивающее приверженность сообществу, уважению и равенству.
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