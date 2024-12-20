Новая дипломатическая победа: Азербайджан трансформировал Исламскую восьмерку в D-9

Впервые за 27 лет деятельности Организация экономического сотрудничества восьми развивающихся стран расширила свои ряды – в Исламскую восьмерку вступил Азербайджан.

Страна была единогласно избрана членом D-8 в ходе XI саммита Организации 19 декабря в Каире.

Президент Ильхам Алиев высоко оценил поддержку кандидатуры Азербайджана странами-членами. В публикации в связи с принятием АР в D-8, которой глава государства поделился в своих аккаунтах в соцсетях, отмечается: «Выражаю благодарность главам государств и правительств Турции, Пакистана, Египта, Ирана, Индонезии, Малайзии, Нигерии и Бангладеш за принятие Азербайджана в Организацию экономического сотрудничества (D-8) во время сегодняшнего Саммита организации в Каире.

Поддержка кандидатуры Азербайджана является показателем нашей искренней дружбы и сотрудничества с этими странами.

Организация D-8, созданная по инициативе Турции, действует уже почти 30 лет, и впервые было принято решение о расширении. Это является источником гордости для нас.

Заверяю своих коллег, что Азербайджан вместе с другими странами приложит все усилия для обеспечения дальнейшего развития организации и укрепления исламской солидарности».

С вступлением в D-8 Азербайджан, на правах председателя саммита, поздравил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. «Этот шаг, несомненно, обогатит сегодняшние дискуссии и откроет новую страницу в отношениях между нашими странами», - заявил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также приветствовал это решение, отметив, что влияние D-8 в мире распространяется благодаря расширению рядов организации. В своем выступлении он привлек внимание «к значимым шагам, предпринятым Азербайджаном в последние годы».

«С принятием Азербайджана, сегодня наша организация сильнее, чем вчера. Хотелось бы сказать братскому Азербайджану «Добро пожаловать» в семью D-8», - сказал турецкий лидер.

По его словам, организация должна и далее держать открытыми свои двери для партнеров. В данной связи президент Эрдоган сообщил о готовности Индонезии к диалогу с D-8.

Надо отметить, что в 2017 году Азербайджан был представлен на IX саммите Организации экономического сотрудничества D-8 году в Стамбуле. Президент Ильхам Алиев принял в нем участие в качестве специального гостя по приглашению турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

На нынешнем, Каирском саммите, где было объявлено об избрании Азербайджанской Республики членом организации, страну представила делегация, возглавляемая премьер-министром Али Асадовым, сообщила пресс-служба Кабмина. Выступая на саммите, премьер заявил, что Азербайджан будет активно способствовать защите фундаментальных принципов организации, дальнейшему углублению сотрудничества в ее рамках.

На фоне сегодняшних столкновений и политической напряженности обеспечение безопасности, стабильности и развитие взаимовыгодного сотрудничества в нашем обширном регионе имеет большое значение. В этом контексте Азербайджан зарекомендовал себя как один из надежных региональных центров благодаря геополитическому положению, широкому экономическому потенциалу и современной транспортной инфраструктуре, отметил он: «Азербайджан, расположенный на пересечении Европы и Азии, играет важную роль в реализации важных энергетических проектов и развитии международных транспортных коридоров».

Азербайджанский премьер отметил, что помимо успешного председательства в ряде международных организаций, Азербайджан вносит вклад в решение глобальных проблем. «Наглядным показателем растущего авторитета Азербайджана в международном мире является четырехлетнее председательство нашей страны в Движении неприсоединения - крупнейшей организации в мире после ООН, а также наше председательство на COP29, которая считается одним из самых престижных мероприятий в мире», - добавил Али Асадов.

До внимания глав государств и правительств было доведено, что Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, положив конец армянской оккупации, продолжавшейся почти 30 лет. Участники саммита были проинформированы об этнических чистках, проведенных против азербайджанцев во время оккупации, более чем 1 миллионе азербайджанцев, ставших беженцами и вынужденными переселенцами, а также совершении урбицидов, культуроцидов и экоцидов на наших территориях, уничтожении культурного и религиозного наследия азербайджанского народа. В то же время сообщалось, что в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях ведутся масштабные восстановительно-созидательные работы, полностью отстроены села и города. Было отмечено, что новые реалии открывают уникальные возможности для устойчивого мира и стабильности в регионе, а также взаимовыгодного сотрудничества. Азербайджан привержен региональной мирной повестке и продолжит свои решительные шаги в этом направлении.

Подчеркивалось, что в то время, когда в мире растет исламофобия, экстремизм и радикализм, важно объединить усилия в рамках организации, население которой составляет 60% мусульман мира, в направлении укрепления исламской солидарности. Было доведено до внимания, что на протяжении всей истории Азербайджан играл роль моста между Востоком и Западом, был одним из культурных, религиозных и цивилизационных центров исламского мира. Страна внесла большой вклад в формирование среды мультикультурализма и толерантности, налаживание межкультурного диалога, пропаганду исламских ценностей в мире. Азербайджан, имеющий дружественные и братские отношения с мусульманскими странами, продолжит вносить свой ценный вклад в укрепление исламской солидарности, подчеркнул Али Асадов.

Касаясь последних событий в Сирии, премьер-министр отметил абсолютную важно восстановить мир и стабильность в этой стране и положить конец гражданскому конфликту после падения режима Асада. Он заявил, что Азербайджан поддерживает территориальную целостность и суверенитет Сирии, и выразил надежду на то, что все вопросы будут решены в соответствии с волей сирийского народа и посредством внутриполитического диалога.

Азербайджан не пожалеет своей поддержки в устранении гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ, продолжаются тесные контакты с братской Турцией с целью принятия практических шагов в этом вопросе, подчеркнул он.

Премьер-министр Азербайджана также выступил на состоявшейся в рамках саммита D-8 спецсессии по кризису на Ближнем Востоке. Он отметил, что гуманитарные последствия кризиса, который сопровождался гибелью десятков тысяч невинных людей и разрушением гражданской инфраструктуры в секторе Газа и на других палестинских территориях, достигли критического уровня. Он обратил внимание на необходимость принятия срочных мер для предотвращения дальнейшего кровопролития.

Было подчеркнуто, что Азербайджан, являющийся неотъемлемой частью исламского мира, выражает солидарность с жителями сектора Газа в этот трудный период, решительно осуждает рост насилия, применение неравной силы и гибель мирного населения.

Отмечалось, что Азербайджан всегда прилагал усилия для оказания финансовой помощи Палестине. Страна выделила $2 млн для оказания гуманитарной помощи палестинскому народу, пострадавшему от кризиса. Кроме того, Азербайджан профинансировал строительство школы на 600 мест в Палестине.

Помимо гуманитарной помощи, Азербайджан также играет ведущую роль в получении Палестины международной поддержки: «В связи с этим мы провели несколько мероприятий высокого уровня. Среди них хотелось бы отметить донорскую конференцию по поддержке создания Исламской сети финансовой безопасности и развития Гудса».

Заявив, что риски распространения напряженности в регионе вызывают большую обеспокоенность, премьер-министр отметил, что Азербайджан призвал все стороны вести себя сдержанно и воздерживаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации: «Мы призываем международное сообщество работать вместе, чтобы добиться прекращения огня, предоставить необходимую гуманитарную помощь и устранить причины конфликта. Следует поощрять мирный политический процесс, чтобы найти дипломатические пути выхода из кризиса».

Азербайджан однозначно и твердо поддерживает решение конфликта по принципу двух государств, со столицей Палестины в Восточном Гудсе, сказал он: «Азербайджан продолжит усилия, которые способствуют диалогу и примирению, а также поддерживают справедливое и устойчивое решение израильско-палестинского конфликта».

На полях саммита Али Асадов встретился с президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Ирана Масудом Пезешкианом, Египта Абдулом Фаттахом ас-Сиси, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и главой МИД Нигерии Юсуфом Туггаром.

Итак, в историю независимого Азербайджана, в его деятельность на международной арене вписана еще одна дипломатическая победа.

Что представляет собой D-8 и каковы ее перспективы? Организация экономического сотрудничества D-8 объединяет соответствующее число мусульманских стран, расположенных на трех континентах. Ее фундамент был заложен на Конференции по развитию сотрудничества, организованной по инициативе Турции при сотрудничестве Бангладеш, Индонезии, Ирана, Малайзии, Египта, Нигерии и Пакистана 22 октября 1996 года в Стамбуле. Официально о создании организации было заявлено 15 июня 1997 года на саммите глав государств и правительств сторон в Стамбуле, где и расположен ее секретариат.

Основанная на экономическом сотрудничестве, она ставит целью укрепление позиций стран-участниц в мировой экономике. Примечательно, что за последние 20 лет вес стран Исламской восьмерки в мировой экономике увеличился вдвое.

Организация, объединяющая государства, где проживают 60% мусульман мира, обладает большим экономическим потенциалом. Население стран Исламской восьмерки превышает 1,2 млрд человек. Их совокупный внутренний валовый продукт превышает $4 трлн – это приблизительно 5% мирового ВВП. Важнейшей составляющей отраслевого сотрудничества является торговля – объем товарооборота между странами-членами достигает $130 млрд. По экспертным оценкам, соглашения о преференциальной торговле позволят увеличить объем внутренней торговли к концу 2030 года не менее чем на 30%.

На страны-члены организации приходится порядка 10% всех иностранных инвестиций в мире, что обуславливает их инвестиционную привлекательность. Страны D-8 обладают большим потенциалом и в плане туризма – оборот этого рынка превышает $100 млрд.

Столь внушительные показатели обуславливают высокий экономический потенциал D-8. Основываясь на существенные темпы роста экономик стран-членов и важную роль организации в мировой торговле, аналитики полагают, что в среднесрочной перспективе D-8 станет важным центром экономической силы.

Вступление Азербайджана в D-8 естественно приведет к увеличению темпов экономического роста организации в целом.

С другой стороны, членство Азербайджана в D-8 - еще один логический результат сильной, решительной и успешной внешней политики главы государства, в очередной раз демонстрирует растущий авторитет Азербайджана на мировой арене, доверие к нему международного сообщества как к стране стабильной, ускоренно развивающейся, обладающей мощным экономическим потенциалом. Принимая во внимание приверженность страны принципам мультилатерализма, членство в организации придаст серьезный импульс для развития Баку в ее рамках как двустороннего, так и многостороннего взаимодействия.

С другой стороны, одновременная представленность Азербайджана в Организации исламского сотрудничества и Исламской восьмерке представляет собой взаимодополняющие элементы внешнеполитической линии Баку. И здесь важно отметить историческую роль Азербайджана как моста между Востоком и Западом, тот факт, что он является одним из главных культурных, религиозных и цивилизационных центров исламского мира. С этой точки зрения, членство Баку в D-8 станет также значительным вкладом в укрепление исламской солидарности, продвижение исламских ценностей в мире и борьбу с исламофобией.

Какой еще вклад может внести в дальнейшую деятельность организации Азербайджан – официальный Баку убежден, что страна будет играть важную роль в защите ее фундаментальных принципов: «В этом контексте большое значение имеют формирование безопасности, стабильности, процветания и взаимовыгодного сотрудничества в нашем обширном регионе, а также развитие связей в торгово-экономическом, транспортном, коммуникационном и ряде других важных направлений».

Таким образом, Азербайджан, в основу политики которого положены принципы справедливости и международного права, продолжит вносить важный вклад в устойчивый мир, стабильность, безопасность на огромной географии D-8.