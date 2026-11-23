В Армении наконец появился документ, вокруг которого в последние годы вращалась одна из главных политических интриг, связанная с заключением мирного договора с Азербайджаном.

Премьер-министр Никол Пашинян обнародовал проект новой Конституции, в преамбуле которой больше нет ссылки на Декларацию независимости 1990 года. Для Еревана это попытка открыть дорогу к окончательному миру с Азербайджаном, для Баку - возможность проверить, насколько далеко армянское руководство готово зайти от слов о мирном будущем до юридического отказа от прежних территориальных притязаний.

Содержание новой преамбулы заслуживает особого внимания. Если действующая Конституция начинается с отсылки к Декларации независимости, в которой содержится положение о «воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха», то проект предлагает совершенно другую формулу. «Мы, народ Республики Армения, во имя продолжительности и развития нашей государственности, руководствуясь миссией построения процветающего государства на нашей международно признанной территории, и миссией передачи из поколения в поколение, принимаем Конституцию Республики Армения», - говорится в опубликованном тексте.

Разница принципиальная. В первом случае конституционная преамбула сохраняет политико-правовую связь с документом, в котором закреплена идея объединения армянских земель, включая территорию Азербайджана. Во втором - государственное строительство прямо увязывается с международно признанной территорией самой Армении. Именно устранения подобных противоречий Баку добивался на протяжении всего мирного процесса, указывая, что невозможно одновременно декларировать приверженность миру и сохранять в основах государственного устройства положения, допускающие территориальные претензии к соседу.

От политического обещания к конституционному испытанию

Публикация проекта - заметное событие, однако воспринимать ее как окончательное решение конституционного вопроса, конечно же, преждевременно. Документу еще предстоит пройти общественное обсуждение, затем правительственное и парламентское рассмотрение, а после этого - получить одобрение граждан на референдуме. Глава парламентской фракции правящей партии «Гражданский договор» Арусяк Манавазян сообщила, что обсуждения продлятся до весны 2027 года. Другой представитель правящей партии, Алхас Казарян, подчеркнул, что власти не собираются торопить процесс.

Таким образом, Ереван сам обозначил продолжительный период, в течение которого проект может стать предметом политического торга, давления и попыток пересмотра. И это при том, что конституционная реформа давно вышла за рамки внутренней юридической процедуры, ведь от ее содержания и результатов напрямую зависит перспектива подписания окончательного мирного соглашения с Азербайджаном.

Пашинян, судя по его заявлениям, прекрасно понимает политическую цену предстоящего голосования. Еще до публикации проекта он предложил оппозиции поддержать его вынесение на референдум, а затем фактически связал с результатом голосования собственное политическое будущее. Если граждане отвергнут новую Конституцию, премьер обещает уйти в отставку. Если поддержат - он заявил, что не будет баллотироваться на пост главы правительства на следующих выборах.

Еще более значимым стало его обещание, что после принятия новой Конституции мирное соглашение с Азербайджаном будет подписано и ратифицировано. Выступая в Национальном собрании, Пашинян заявил, что готов поставить на кон весь свой политический капитал, гарантируя установление институционального и необратимого мира. В обращении к гражданам он также говорил о своей «моральной, политической и человеческой надежности».

Подобная постановка вопроса примечательна. Премьер фактически признает, что конституционная реформа имеет непосредственное отношение к устранению препятствий на пути мирного соглашения. Иными словами, вопрос, который армянская сторона прежде пыталась представить исключительно как внутреннее дело государства, теперь сам Пашинян связывает с перспективой урегулирования отношений с Азербайджаном.

Однако политические обещания главы правительства еще предстоит превратить в юридический результат. Более того, сам премьер не может единолично обеспечить принятие проекта. Для вынесения Конституции на референдум необходимо получить не менее 70 голосов депутатов Национального собрания. У правящей партии такого конституционного большинства нет, поэтому ей придется искать поддержку как минимум у части оппозиции.

Оппозиция против, а общество между двумя повестками

Именно здесь начинается наиболее сложная часть истории. Армянские оппозиционные силы уже дали понять, что не собираются облегчать Пашиняну задачу. Их возражения имеют вполне определенную политическую направленность. В парламентской фракции «Армения» предложение премьера поддержать референдум отвергли, заявив: «С террористами не ведем переговоры». Секретарь фракции Артур Хачатрян связал эту позицию с действиями властей против оппозиционных лидеров.

Представители «Сильной Армении» также выступили против проекта. Секретарь фракции Тигран Абрамян обратил внимание на отсутствие в преамбуле ссылки на Декларацию независимости и назвал это подтверждением того, что документ навязан Азербайджаном. Политическая сила Самвела Карапетяна заявила о намерении защищать действующую Конституцию.

По существу, армянская оппозиция пытается представить отказ от прежней конституционной формулы как уступку внешнему давлению. В этой логике сохранение отсылки к Декларации независимости превращено в вопрос чуть ли не национального достоинства, тогда как устранение положения, связанного с территориальными притязаниями к Азербайджану, преподносится как поражение.

Но такая трактовка подменяет предмет дискуссии. Речь идет не о том, чтобы лишить Армению права фантазировать на тему «исторической памяти» или самостоятельно определять устройство своего государства. Речь о соответствии ее основного закона международно признанным границам и об устранении юридических формулировок, которые противоречат заявленному курсу на мирное сосуществование с соседями. Требование Азербайджана в этой части вполне конкретно и понятно: если Армения действительно намерена строить отношения с Азербайджаном на принципах взаимного признания территориальной целостности и суверенитета, это должно быть отражено и в ее правовой системе.

Пашинян пытается использовать предстоящий референдум как инструмент давления на оппонентов. Он предложил им поддержать вынесение проекта на голосование, предупредив о возможности досрочных выборов и заявив, что в противном случае оппозиционные силы рискуют потерять парламентское представительство. Такая тактика показывает, насколько тесно конституционная реформа переплелась с борьбой за власть. Для премьера это одновременно вопрос мирной повестки и проверка его способности удержать политическую инициативу.

Но у этой стратегии есть уязвимость. Если референдум будет восприниматься значительной частью общества как голосование за отказ от национальных интересов под давлением Азербайджана, противники Пашиняна могут заиметь возможность мобилизовать протестный электорат. Если же премьеру удастся убедить граждан, что новая Конституция закрепляет реальность международно признанных границ и открывает путь к устойчивому миру, его оппонентам будет гораздо сложнее объяснить, почему они выступают против такого выбора.

Мир проверяется не обещаниями

Для Баку принципиально важно, чтобы конституционная реформа не закончилась публикацией документа и громкими заявлениями. Проект должен пройти все предусмотренные процедуры, а новая Конституция - окончательно закрепить отказ от правовых оснований территориальных претензий. Только после этого можно будет говорить о выполнении данного требования в полном объеме.

При этом не следует смешивать два разных вопроса. Подписание мирного соглашения и устранение конституционных противоречий - взаимосвязанные, но самостоятельные этапы. Пашинян обещает, что принятие нового Основного закона приведет к подписанию и ратификации соглашения. Однако окончательный результат будет зависеть не от его личных заверений, а от конкретных решений обеих сторон и выполнения согласованных обязательств.

Азербайджан, как инициатор мирного процесса, разумеется, искренне заинтересован в окончательном заключении мира - соглашения, основанного на взаимном признании суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международных границ. Для этого недостаточно деклараций о новой эпохе и заверений в необратимости мира. Необходимо устранить все положения, которые сохраняют конфликтную логику в государственной политике, и закрепить соответствующие принципы на уровне основного закона.

Публикация проекта Конституции показывает, что Ереван вынужден двигаться в этом направлении. Но теперь ему предстоит пройти испытание собственным обществом, парламентом и политическими силами, для которых прежние территориальные установки по-прежнему остаются удобным инструментом мобилизации. Пашинян поставил на кон свою карьеру, но цена вопроса гораздо выше его личного политического будущего. От того, сумеет ли Армения окончательно расстаться с конституционным наследием «бывших», зависит, станет ли нынешний мирный процесс по-настоящему необратимым или вновь увязнет во внутренней борьбе и противоречивых обещаниях.