Азер Захид и другие задержаны за организацию развлекательных конкурсов в TikTok

В связи с организацией развлекательных конкурсов на платформе TikTok, пропагандирующих аморальное поведение, полиция приняла меры против ряда пользователей.

Об этом сообщил начальник управления СМИ и связей с общественностью МВД Эльшад Гаджиев.

Проводимые пользователями с никнеймами «emin_resad» и «azerzahid6669966», вызвали недовольство граждан. В этих конкурсах участвовали TikTok-еры, а события транслировались в прямом эфире.

В ходе расследования по этим действиям были задержаны администраторы страниц «emin_resad» — Эмин Абдуллаев и его брат Рашад, а также администратор страницы «azerzahid6669966» Азер Исмаилов и другие.

Информацию подтвердили в Пресс-службе Министерства внутренних дел. В настоящее время расследование продолжается.