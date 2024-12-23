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Азер Захид и другие задержаны за организацию развлекательных конкурсов в TikTok

First News Media23:10 - 23 / 12 / 2024
Азер Захид и другие задержаны за организацию развлекательных конкурсов в TikTok

В связи с организацией развлекательных конкурсов на платформе TikTok, пропагандирующих аморальное поведение, полиция приняла меры против ряда пользователей.

Об этом сообщил начальник управления СМИ и связей с общественностью МВД Эльшад Гаджиев.

Проводимые пользователями с никнеймами «emin_resad» и «azerzahid6669966», вызвали недовольство граждан. В этих конкурсах участвовали TikTok-еры, а события транслировались в прямом эфире.

В ходе расследования по этим действиям были задержаны администраторы страниц «emin_resad» — Эмин Абдуллаев и его брат Рашад, а также администратор страницы «azerzahid6669966» Азер Исмаилов и другие.

Информацию подтвердили в Пресс-службе Министерства внутренних дел. В настоящее время расследование продолжается.

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