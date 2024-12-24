В Барде мужчина изготавливал взрывчатку для участия в тренде в TikTok

Арестован мужчина, принимавший участие в опасном тренде в TikTok и создававший кустарным методом взрывчатые вещества с целью распространения видеороликов в соцсети.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Азербайджана, отмечая, что в TikTok распространились ролики в массовом количестве об изготовлении взрывчатых веществ.

В Бардинском районе был выявлен человек, 2003 года рождения, по имени Ханлар Зиядов, который готовил взрывчатые вещества и выкладывал видео в TikTok. При обыске у него дома были обнаружены материалы для изготовления взрывчатых веществ и видео, размещенное в сети. В отношении Зиядова было возбуждено уголовное дело, и он был задержан.

Министерство призывает граждан избегать подобных действий, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья людей.