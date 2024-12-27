Выживший пассажир: «Я впервые летел самолетом и оказался в авиакатастрофе» - ВИДЕО

25 декабря принадлежащий авиакомпании AZAL пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, в связи с необходимостью вынужденной посадки взял курс на город Актау и потерпел крушение.

Выживший в авиакатастрофе самолета AZAL под Актау Айхан Байрамзаде дал интервью Baku TV, в котором рассказал о том, что летел в Грозный на заработки к дяде: «Я впервые в жизни летел самолетом. Полностью произошедшее я не помню. Мы пытались сесть в Грозном, но не смогли. Потом была еще неудачная попытка.

В третий раз мы уже почувствовали опасность, поняли, что что-то происходит. Час или два кружились над Грозным».

А.Байрамзаде вспоминает, что при посадке в Актау пассажиры были в панике и кому-то было плохо с сердцем:

«Хокума ханум сказала, чтобы никто не вставал с мест и был пристегнут, что будет аварийная посадка. Нам говорили, что все будет хорошо».

Выживший пассажир рассказывает, что очнулся в самолете в положении вниз головой, после чего расстегнул ремень безопасности и вышел из самолета, и тогда на расстоянии 150 метров увидел пожар: «Мне 21 год, там я увидел и мертвых, и раненых…».

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