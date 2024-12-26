Выживший пассажир разбившегося самолета Айхан Байрамзаде рассказал о крушении - ВИДЕО

25 декабря принадлежащий авиакомпании AZAL пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, в связи с необходимостью вынужденной посадки взял курс на город Актау и потерпел крушение.

Выживший в авиакатастрофе самолета AZAL под Актау Айхан Байрамзаде рассказал в интервью телеканалу ITV о произошедшем, отметив следующее: «Не помню всего, помню только момент падения. Хотели спасти всех. Потом приехала скорая помощь и помогла».

Отвечая на вопрос журналиста о том, что изначально произошло в самолете, А.Байрамзаде заявил, что не помнит этого момента: «Были звуки, затем нам сказали, что самолет должен сесть. Ничего не почувствовал, когда самолет сел. Состояние всех в тот момент было плохим. Я не потерял сознание, получил травму лица. Летел я один…».

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