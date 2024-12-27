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Выжившая стюардесса Айдан Рагимли о крушении: «Когда я открыла глаза…» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий16:35 - Сегодня
Выжившая стюардесса Айдан Рагимли о крушении: «Когда я открыла глаза…» - ВИДЕО

25 декабря принадлежащий авиакомпании AZAL пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, в связи с необходимостью вынужденной посадки взял курс на город Актау и потерпел крушение.

Выжившая во время крушения стюардесса Айдан Рагимли рассказала в интервью Xəzər TV о произошедшем, отметив следующее:

«После первого удара выпали кислородные маски, и мы пошли в салон посмотреть, что происходит. В этот момент был второй удар, и стюард Зульфугар получил ранение левой руки. Постаралась помочь ему, оказав первую медицинскую помощь. Тогда же мы услышали звук, после чего надели маски. Хокума звонила, мы постоянно были на связи, до последнего разговаривали. За две минуты до посадки звонки прекратились…».

А.Рагимли отметила, что взрыва кислородного баллона в салоне не было и подобная информация не соответствует действительности: «Если бы это произошло, то мы бы не выжили. Когда я открыла глаза и спросила, где я, мне сказали, что в Актау».

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