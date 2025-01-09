Азербайджан против «колоссов на глиняных ногах»: Чье слово будет весомей при формировании нового миропорядка?

Мир изменяется с невероятной быстротой, события развиваются настолько стремительно, что перемены крайне сложно предсказать - то, что еще вчера казалось стабильным и устойчивым, сегодня уже может стать иным.

В такое удивительное, в чем-то даже пугающее время, когда существующий миропорядок, все больше расшатываясь из-за региональных конфликтов, войн, соперничества крупных держав, начинает рушиться буквально на глазах, стабильность, предсказуемость, надежность приобретают все большую, незаменимую ценность.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем большом интервью местным телеканалам 7 января так характеризует протекающие процессы: «Ни для кого не секрет, что сейчас формируется новый миропорядок. Считаю, что мы находимся в начале этого процесса, возникает и будет возникать много пробелов. Созданная после Второй мировой войны система уже утратила свой потенциал. Об этом свидетельствуют происходящие во многих местах процессы, конфликты, войны и другие события. В то же время очевиден политический и нравственный кризис в ведущих западных странах. То есть, ситуацию, с которой сегодня столкнулся Запад, больше всех критикует избранный президент ведущей западной страны. Справедливо критикует, потому что эта система уже исчерпала себя. Это говорю не я. Об этом говорит господин Трамп, который через несколько дней станет Президентом Америки. Конечно, эти пробелы будут еще более расширяться, и здесь нужен новый актор, то есть новый серьезный игрок с серьезной повесткой дня».

На фоне нынешних сложных, в отдельных случаях, критических процессов в мире и с учетом нарастающих угроз, эту роль могут достойно исполнить две организации, поступательно усиливающие свой авторитет на глобальной арене, и членом которых является Азербайджан. Речь идет об организациях, объединяющих огромное географическое пространство и обладающих богатейшими ресурсами – Организации тюркских государств и «Исламской восьмерке» - Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D8).

Президент Ильхам Алиев считает, что Организация тюркских государств может стать серьезным центром силы в мировом масштабе, потому что здесь есть обширная география, человеческие ресурсы, природные ресурсы, транспортно-коммуникационные линии и единство. По его мнению, этот пробел также может восполнить D8.

В государствах, объединенных «Исламской восьмеркой», проживают 60% (до 1,3 млрд) мусульман мира, столько же процентов экономики мусульманских стран опять же сосредоточено в D8. Их совокупный ВВП превышает $4 трлн – это приблизительно 5% мировой экономики, а объем товарооборота между странами-членами достигает $130 млрд. По экспертным оценкам, соглашения о преференциальной торговле позволят увеличить объем внутренней торговли к концу 2030 года не менее чем на 30%.

«Поэтому это возможность. Эту возможность нельзя упустить, нельзя терять время, и мы становимся членом данной организации с этой повесткой дня. Думаю, наши идеи и предложения будут внимательно рассмотрены», - подчеркивает азербайджанский лидер.

Азербайджан как региональный лидер, обладающий большим политическим весом в мире, твердо привержен защите основополагающих принципов международного права – территориальной целостности, неприкосновенности границ, суверенитета, невмешательства во внутренние дела государств.

С другой стороны, обладая мощным экономическим потенциалом и стратегически важным географическим положением, Азербайджан играет незаменимую роль в реализации масштабных транснациональных проектов и формировании новой энергетической и транспортной карты мира.

Такая непоколебимая позиция, опирающаяся на силу права и справедливости, полностью независимая политика, существенный вклад в поддержание международного мира и безопасности, в мировую экономику, значительно усиливают доверие мировых акторов к нашей стране.

На этом фоне довольно жалко выглядят государства, до недавнего времени считавшиеся одними из сильнейших в мире, но политика нынешних руководителей которых превратила их в «колоссов на глиняных ногах». Это, в основном, те самые покровители Армении, которые разделяют с ней исламофобские, азербайджанофобские, расистские, ксенофобские взгляды. Сегодня они с позором сходят с политической арены.

Наиболее показательные примеры незавидной участи, до которой дошли эти государства, которые в то же время должны стать предостережением для Армении, привел глава Азербайджанского государства: «Вот вчера пришло известие о том, что близкий друг Армении и Пашиняна господин Трюдо был вынужден уйти в отставку. Эта та страна, которая во время и после Второй Карабахской войны заняла ярую антиазербайджанскую позицию, и она недалеко ушла от Франции.

Что касается Франции, то что сейчас там происходит на политической арене, видит каждый. Вчера президент Франции вновь выдвинул абсурдные обвинения против Азербайджана. Похоже, господин Макрон не может жить без Азербайджана. Его преследует какая-то мания и он хочет свалить на нас все свои грехи. Считаю, что если мы стали настолько сильны, что способны вмешиваться во внутренние дела Франции и что-то изменить, то мы можем этим только гордиться. По сути, это заявление является признанием собственной беспомощности. Президент страны, которую он называет великой, оказывается, страдает от действий страны с 10-миллионным населением, расположенной далеко – в Кавказском регионе. При том, что нам нет никакого дела до внутренних дел этой Франции. Просто к этому привели ненормальный подход, неадекватная политика. Армения должна очень серьезно это взвесить».

«В Америке также закончилась эпоха Сороса. Администрация Байдена, по сути, управлялась в стиле Сороса. Неслучайно одним из последних решений Байдена было наградить Сороса высшей наградой Америки. То есть эти соросовцы фактически теряют свои позиции.

Руководство Армении должно учесть и это. Должно учесть, что диктатура их близкого союзника на Ближнем Востоке – Асада уже отправлена на свалку истории, и это продолжится, поэтому пусть предпримет правильный шаг», - заявил Ильхам Алиев.

Азербайджанский лидер констатировал, что в мире не так много стран, способных проводить независимую политику: «Вновь обратимся к Канаде. По одному только слову Трампа премьер-министр Канады ушел в отставку. Но ведь Канада добывает в 10 раз больше нефти, чем Азербайджан, - 300 миллионов тонн, а ее население составляет всего 40 миллионов человек. То есть 300 миллионов тонн. Разве 300 миллионами тонн нельзя обеспечить потребности 40 миллионов человек, даже если нет других отраслей экономики? Посмотрите, в каком плачевном состоянии находится их экономика, что она может рухнуть, если Америка введет против них дополнительную пошлину. И когда Трамп говорит, что Канада должна стать 51-м штатом, а господин Трюдо – губернатором, то это, конечно, может считаться троллингом. Но на самом деле в этих словах, возможно, есть логика. То есть, о чем я говорю, посмотрите на европейские страны: насколько они зависимы от центров силы, порой – от других факторов».

Усиливающийся авторитет Азербайджана, его вес на мировой арене автоматически ставит страну в один ряд с мировыми игроками, слово которых будет иметь решающее значение при формировании нового миропорядка.

Президент Ильхам Алиев убежден, что Азербайджан должен быть активным участником данного процесса: «Мы не должны просто ждать, каким будет новый миропорядок. Мы должны проводить свою работу и применять свою повестку дня и далее. Потому что Южный Кавказ – это наш регион, и Азербайджан, как ведущая страна данного региона, конечно, имеет особый вес и с точки зрения ответственности».

Каким видит новый миропорядок азербайджанский лидер?

«Мы видим новый миропорядок справедливым. Если это можно выразить одним словом, то он должен быть справедливым, что, по существу, соответствует и политике, проводимой Азербайджаном на протяжении многих лет. Сейчас нам это видится так: суверенитет, независимость, не вмешиваться во внутренние дела друг друга, не обострять внутреннюю ситуацию в странах под различными предлогами. По существу, все это является нашим внешнеполитическим курсом. Азербайджан проводит эту политику на протяжении многих лет. Мы не вмешиваемся ни в чьи дела, занимаемся своим делом. Если кто-то к нам обращается, мы стараемся не оставлять эти обращения без ответа. Своей политикой, инвестированием мы фактически создали новую транспортную и энергетическую карту на Южном Кавказе. Одна наша сторона тянется через Каспий в Среднюю Азию, другая – в Европу, Азербайджан фактически становится незаменимой страной на этой обширной географии. Достаточно только взглянуть на карту, чтобы каждый увидел: тот, кто хочет наладить связь со Средней Азией и западным миром, не может обойти Азербайджан. То есть они не смогут сделать это без нас. И современная инфраструктура, стабильность, продуманная политика, открытость миру. Мы своими действиями вносим вклад в новый миропорядок, потому что порой это в определенной степени остается вне внимания. Но я знаю, что шаги, предпринимаемые Азербайджаном в последние годы, очень серьезно анализируются. Очень серьезно. Так как в мировой истории не было другой страны, которая собственными силами восстановила свою территориальную целостность, во всяком случае, если взглянуть на недавнее и более отдаленное прошлое. Это сделали мы, наперекор всем давлениям, угрозам и опасностям», - заявил Ильхам Алиев.

Таким образом, миропорядок, сформированный после Второй мировой войны, уходит в прошлое, а на его месте постепенно формируется новая архитектура.

Азербайджан на собственном примере демонстрирует, что значительное влияние на эту новую архитектуру способна оказать даже небольшая, но сильная и независимая страна, которая строит свою политику на принципах справедливости и международного права.

Иными словами, такие страны, как Азербайджан, тоже будут задавать тон в формировании мира, главенствующее место в котором будет занимать сила, основанная на честности и справедливости.