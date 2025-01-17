«Архитекторы хаоса»: К чему привела лжедипломатия администрации Байдена на Южном Кавказе?

Администрация Байдена под занавес правления решила нанести последние штрихи на картину своей двойственной и пагубной международной политики, на этот раз избрав для этого панораму Южного Кавказа.

Наиболее подходящей формулой в решении этой задачи стала Армения, подписанием Хартии о стратегическом партнерстве с которой Вашингтон добавил новое звено в цепь действий, отнюдь не способствующих стабильности в регионе.

То, что нынешней американской администрации крайне сложно принять реалии постконфликтного периода, видно даже на примере использования госсекретарем Блинкеном выражений, абсолютно не отражающих этих реалий и давно уже чуждых для региона - таких, как «Нагорный Карабах».

Не думается, что политик такого опыта и уровня мог допустить такое «случайно».

Такая фальшивая «миротворческая» политика логично привела к отстранению США от процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Она же стала причиной утраты позиций Вашингтона и его отдаления от процессов на Южном Кавказе в целом.

Двигало ли госсекретарем США желание помочь установлению мира в регионе. Вряд ли. Блинкена не интересует ни азербайджанский народ, ни армянский. Скорее всего, он просто хотел остаться в истории в образе миротворца, этакого «голубя мира», положившего конец многолетнему конфликту и, возможно даже получить за это Нобелевскую премию мира. Не получилось.

Этот план провалился, так же, кстати, как и попытки американской администрации реализовать свои политические амбиции на дестабилизации в Грузии, ее превращении в плацдарм военных действий и, как следствие, страданиях втянутого в гражданскую войну грузинского народа.

Напористая дипломатия Блинкена, по сути, нанесла ощутимый удар по интересам США, расширив географию «минных полей» в различных регионах мира. Команде избранного президента Трампа еще долго придется расчищать столь незавидное «наследство» на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке, Европе – везде, где шаги администрации Байдена стали причиной трагических столкновений, массовых убийств, масштабных миграций.

Именно они, развалив целые государства, обвалив экономические системы, практически разрушив всю схему международной безопасности, толкали мир к глобальному конфликту.

Именно действующая администрация США в немалой степени ответственна за трагедии в Украине, Ливане, Секторе Газа, принесшими горе и слезы миллионам людей. Все это – результат политических манипуляций, руководил которыми не столько пожилой президент лично, сколько госсекретарь, дипломатия которого, несмотря на все попытки прикрыть ее миротворческой маской, больше прославилась коварством и лицемерием.

Несомненно, действия нынешних американских руководителей слишком дорого обошлись США, сильно ударив по репутации этой страны. Своей политикой последних пяти лет администрация Байдена добилась утери доверия к Соединенным Штатам фактически во всем мире. Сегодня на эту страну смотрят в большей степени как на центр экспорта кризисов, агрессии, политических, экономических. социальных катаклизмов.

Привлекает внимание, что политика Блинкена чуть не до зеркальности отражает методы соросовской сети, нацеленной на то чтобы разрушить существующий миропорядок, стереть национальное самосознание народов, уничтожить традиционные ценности, и в конечном итоге, ввергнуть мир в пропасть хаоса и анархии.

Возможно, поэтому Джордж Сорос был в числе тех, кого Джо Байден наградил в начале января Президентской медалью Свободы. И если среди награжденных есть личности, которые действительно внесли видимый вклад в развитие своей страны и мира, то присуждение медали 94-летнему «архитектору хаоса», как часто называют Сороса, жестко раскритиковали в самой Америке.

«Джордж Сорос потратил миллионы на избрание политиков, которые мягко относятся к преступности, позволяя преступникам сеять хаос в наших крупных городах», - сказал сенатор от штата Монтана Тим Шихи в интервью The New York Post. «Решение Джо Байдена вручить <…> Джорджу Соросу Президентскую медаль Свободы является национальным позором», - добавил республиканец.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев коснулся этого вопроса в своем большом интервью местным телеканалам 7 января: «В Америке также закончилась эпоха Сороса. Администрация Байдена, по сути, управлялась в стиле Сороса. Неслучайно одним из последних решений Байдена было наградить Сороса высшей наградой Америки. То есть эти соросовцы фактически теряют свои позиции. Руководство Армении должно учесть и это».

Глава государства назвал и главную ошибку администрации Байдена в отношении Азербайджана – «она принесла американо-азербайджанские отношения в жертву американо-армянским отношениям».

«То есть подходила к Азербайджану сквозь призму армяно-азербайджанских или американо-армянских отношений, и достигнутые до этого хорошие результаты остались в тени. Это первое.

Во-вторых, по отношению к Азербайджану была продемонстрирована несправедливая позиция, особенно в вопросе Карабаха. Эта позиция была несправедливой и основывалась на двойных стандартах. Я многократно говорил американским представителям и говорил это открыто, в прессе: «Вы целиком и полностью поддерживаете территориальную целостность Украины, вооружаете ее, выделяете миллиарды денег. Мы восстановили свою территориальную целостность. Так за что вы хотите нас наказать? Ответьте на это». Но ответа не последовало. На самом деле ответ очевиден: двойные стандарты», - заявил Ильхам Алиев.

«В то же время я считаю, что одной из ошибок администрации Байдена было то, что она своими действиями сильно подорвала доверие к Америке. Например, если вернуться к вопросу Афганистана. Азербайджан был одной из первых стран, которая присоединилась к миссии в Афганистане, направила туда военный контингент и неоднократно увеличивала его, а также решила столь важные для США транспортно-логистические вопросы. Когда мы им были нужны, 907-я поправка, то есть санкции, были отменены. Как только США перестали в нас нуждаться, поправку задействовали заново. Как это понимать? Это называется неблагодарностью и никак иначе. Простая неблагодарность! О каком доверии может идти речь? О каком долгосрочном сотрудничестве можно говорить?

Как я уже отметил, награждение Сороса столь высокой наградой сорвало все маски. То есть это была соросовская власть — как в период Байдена, так и в течение восьми лет до Трампа. Именно поэтому в наших отношениях не было никакого прогресса. Мы заложили основу для серьезного сотрудничества с США при администрациях Клинтона и Джорджа Буша-младшего. Оно продолжилось и при Трампе. Поэтому есть надежды. Еще в июле, на Шушинском форуме, когда никто не знал, кто выиграет, а кто проиграет, знаменитые дебаты между Трампом и Байденом еще не состоялись, я высказал свою человеческую позицию с учетом интересов Азербайджана, отметив, что Трамп продвигает ценности, разделяемые нашим обществом. Он пропагандирует семейные ценности, моральные ценности. Достаточно посмотреть на его семью. Сейчас я не хочу говорить о чужих семьях, но эта тема и так получила широкий общественный резонанс.

Кроме того, как еще можно назвать ложь администрации Байдена? Когда сначала дают обещания, а затем эти же обещания нарушают и ведут себя как ни в чем не бывало? Поэтому надежды не только азербайджанского общества, но и всех стран заключаются в том, что этой безнравственности и бездуховности будет положен конец. А общества, построенные на традиционных ценностях, такие как Азербайджан, избавятся от такого внешнего влияния. Это первое.

Во-вторых, повторюсь, в заявлениях господина Трампа звучат очень четкие и ясные сигналы. Сейчас, пожалуй, невозможно проанализировать их все. Но могу сказать, что азербайджанская общественность разделяет большинство из них. То есть отсюда и такие большие надежды. Вот почему я сказал, что есть надежды, большие надежды. В том числе появится возможность приблизиться к американо-азербайджанским стратегическим отношениям. Думаю, что в случае заинтересованности обеих сторон мы сможем поднять американо-азербайджанские отношения на стратегический уровень», - подчеркнул глава Азербайджанского государства.

***

Безусловно, администрация Байдена и глава ее дипломатии войдут в историю… но совсем не так, как им хотелось бы. Они запомнятся лишь своими предательствами, лицемерием и неудержимым стремлением к мировой гегемонии, как «архитекторы хаоса», виновные в глобальных кризисах, политико-экономических катаклизмах, в трагедии миллионов людей на планете.