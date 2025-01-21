Перед законом все равны? О том, как разваливался карточный домик демократии «по Байдену»

Не довольствовавшись помилованием своего сына Хантера на исходе президентского срока, Джо Байден, буквально выходя за порог Белого дома, простил еще пятерых членов своей семьи.

Свой последний указ на посту главы государства Джо Байден подписал буквально за несколько минут до инаугурации избранного, 47-го президента США Дональда Трампа.

Байден помиловал своих братьев Джеймса и его жену, брата Фрэнка, а также сестру Валери с мужем. Он заявил, что сделал это не потому, что они совершили что-то плохое, а потому, что опасался политических нападок со стороны приходящего президента Трампа.

«Моя семья подвергалась непрекращающимся нападкам и угрозам, которые мотивировались исключительно желанием причинить мне боль — худший вид партийной политики. К сожалению, у меня нет оснований полагать, что эти нападки прекратятся», — Джо Байден так прокомментировал свое решение, опубликованное на сайте Белого дома.

Также Байден помиловал видных оппонентов Трампа, подвергавшихся с его стороны жесткой критике, и которых тот – сам ранее ставший подозреваемым по нескольким уголовным делам – призывал отдать под суд.

Свое решение Байден обосновал тем, что «государственные служащие становились объектом продолжающихся угроз и запугивания». Это, в частности, бывший член Конгресса Лиз Чейни, экс-глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, которого Трамп обвинял в госизмене из-за неисполнения его распоряжений, бывший советник по борьбе с пандемией COVID-19 Энтони Фаучи. При этом Фаучи регулярно подвергался критике со стороны Дональда Трампа, а отставной генерал Милли называл Трампа «фашистом до мозга костей» и «опасным человеком».

В список помилованных включены и служащие правоохранительных органов, дававшие в Конгрессе показания в связи с расследованием событий 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий, а также члены Палаты представителей, которые занимались расследованием и добивались привлечения к ответственности Трампа, грозившего принять меры против тех, кто пытался привлечь к ответственности его сторонников.

Здесь речь идет о так называемом превентивном помиловании, поскольку на данный момент против никого из помилованных Байденом лиц не ведется уголовного расследования. Решение президента означает, что оно и не сможет быть открыто.

«Эти государственные служащие служили нашей стране с честью и отличием и не заслуживают того, чтобы стать объектами необоснованных и политически мотивированных преследований, — говорится в заявлении администрации Байдена. — Вынесение этих помилований не следует ошибочно считать признанием того, что какое-либо лицо совершило какое-либо правонарушение, и не следует неверно истолковывать как признание вины за какое-либо правонарушение».

Байден также смягчил наказание активисту движения американских индейцев Леонарду Пелтиеру, осужденному на пожизненное заключение за убийство двух агентов ФБР в 1975 году. В этом случае смягчение приговора не означает помилования, 80-летний Пелтиер сможет провести оставшиеся ему годы под домашним арестом.

Надо отметить, что президентство Байдена, в целом, больше запомнилось громкими скандалами. Оппоненты экс-президента обращали внимание на то, что за время восхождения по карьерной лестнице, Байден неоднократно менял свои взгляды на общественные вопросы. Он - набожный католик стал значительно терпимее к абортам, прекратил выступать против их финансирования за федеральный счет и перешел на позиции Демократической партии в отношении к ЛГБТ, публично поддержав однополые браки, а также декриминализацию каннабиса и право штатов на его легализацию.

Другой скандал, как было отмечено выше, связан с помилованием в начале декабря своего сына - Хантера Байдена сразу по двум уголовным делам. Это стало первым случаем, когда ближайший родственник президента был признан виновным в совершении преступления во время пребывания отца на посту главы государства.

Президент избавил сына от длительных тюремных сроков за преступления, связанные с оружием и налогами, обосновав это тем, что республиканцы в Конгрессе, выйдя за рамки правосудия, превратили дело против Хантера Байдена в инструмент «политической мести». «Ни один разумный человек, изучивший факты, связанные с Хантером, не сможет прийти к иному выводу, нежели этот: Хантера выделили только потому, что он является моим сыном - и это неправильно, - заявил президент Байден. - С первого дня на своем посту я говорил, что не стану вмешиваться в принятие решений Минюстом США. И я сдержал слово, даже когда наблюдал за тем, как мой сын подвергается несправедливому преследованию. Пытаясь уничтожить Хантера, они пытались уничтожить и меня. Хватит!». Утверждая, что этот «процесс заразила грубая политика, что привело к судебной ошибке», Байден игнорировал даже то, что его сын признал свою вину по одному из дел, по второму его признали виновным присяжные.

Статьи, по которым 54-летний Хантер Байден был признан виновным, достаточно серьезные - незаконное владение оружием и уклонение от уплаты налогов.

Хантер Байден, юрист, бизнесмен и лоббист, в автобиографии 2021 года сам написал о своей бывшей алкогольной и наркотической зависимости, которую, как утверждает, преодолел с 2019 года. В 2023 году он согласился признать вину в неуплате налогов и незаконном хранении оружия.

Расследование в его отношении длилось с 2018 года, обвинения были предъявлены в декабре 2023 года.

В обвинительном заключении прокурора утверждалось, что Байден-младший с 2016 по 2019 годы не заплатил налоги на сумму не менее $1,4 млн. «Вместо того чтобы платить налоги, обвиняемый тратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни», - говорится в документе. По этому уголовному делу сыну президента грозило до 17 лет тюрьмы.

По делу о незаконном хранении оружия Байдена-младшего признали виновным в июне 2024 года.

Согласно решению присяжных, он солгал, будто не употребляет наркотики, когда в 2018 году оформлял покупку револьвера. По этому делу ему грозило до 25 лет тюрьмы и штраф в размере до $750 тыс.

Пристрастие Хантера Байдена к наркотикам стало достоянием гласности еще в начале прошлого десятилетия. В 2014 году оно получило официальное подтверждение: за кокаин его отчислили из рядов резерва ВМС США. В 2019 году Байден-младший совершил поступок, сообразный с обвинениями в зависимости. Поврежденный ноутбук, содержащий секретную информацию, Хантер отдал в ремонт... и забыл его там. Файлы, составлявшие коммерческую тайну, стали достоянием компьютерного мастера и привели его в ступор. Законопослушный гражданин поспешил поделиться находкой с правоохранителями, и вскоре досье сына Байдена оказалось в распоряжении республиканцев. На помощь демократам вновь пришли соцсети: Twitter объявил данные с ноутбука Хантера полученными в результате взлома. Публике стало известно и имя компьютерного мастера.

Столкнувшись с угрозами (в том числе и расправы), тот вынужден был закрыть свое дело — но сидеть сложа руки не стал и в 2021 году подал иск против Twitter, требуя компенсировать ущерб на сумму в 500 млн долларов.

Основной довод мастера: если Хантер по неуважительным причинам забыл свой ноут, то тот превратился из частной собственности в брошенную вещь и перешел к фактическому владельцу — ремонтнику, значит, никакого воровства данных не было.

Хантера Байдена неотступно преследовали и обвинения в коррупции: достижении карьерных высот нечестными средствами, использовании связей отца и торговле доступом — организации встреч между бизнесменами и политиками, за которые берется незаконная, но внушительная предварительная плата. С судьбой Хантера перекликается и жизненная дорога других представителей семейного клана Байденов.

Фрэнк и Джеймс Байдены – братья бывшего президента обвинялись в извлечении выгоды из родства с Джо Байденом и организации его встреч со своими партнерами.

Джеймса также обвиняли в финансовых махинациях — невыплате долгов на крупную сумму. Бывшие деловые партнеры по фармацевтической индустрии подали на него в суд, обвинив в финансовых махинациях:

злоупотреблении должностным положением топ-менеджера одной из компаний c целью получения частного кредита у своей же фирмы.

Фрэнк был обвинен в непредумышленном убийстве - оставлении раненого на произвол судьбы в результате ДТП 1999 года. Автомобиль, в пассажирском кресле которого находился брат Байдена, сбил человека насмерть, и скрылся с места преступления. Фрэнка обвинили в том, что водитель действовал по его распоряжению. Вердикт суда: штраф в $1 млн.

Возвращаясь к помилованию Джо Байденом членов своей семьи, стоит напомнить, что 46-й президент США неоднократно подчеркивал, что никогда и ни за что он этого не сделает, потому что это нарушение судебной системы. Эти утверждения подтверждались и соответствующими заверениями сообщениями из Белого дома.

Нарушение этого обещания стало яркой иллюстрацией использования властных полномочий для защиты личных интересов, сильно пошатнув восприятие США как образца демократии для всего мира и иллюзии о всеобщей справедливости в стране «равных возможностей».

Образно выражаясь, решения Байдена развалили карточный домик, на которых эта самая демократия строилась, продемонстрировав, что в США, даже если все и равны перед законом, некоторые все же «равнее».

При подготовке материала использовались сообщения BBC, DW, ТАСС и др.