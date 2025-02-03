Ялчин Рафиев принял участие в заседании ОЭС в Иране

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев находился с визитом в Иране для участия в первом заседании комитета высокого уровня по реформам Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Информация была опубликована на сайте ОЭС.

Согласно опубликованным данным на сайте Секретариата ОЭС, в мероприятии приняли участие главы делегаций Азербайджана, Ирана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана. Азербайджан на заседании был представлен заместителем министра иностранных дел Ялчиным Рафиевым.

На встрече было подчеркнуто важность совместных усилий по укреплению сотрудничества в рамках ОЭС и обеспечению развития организации.