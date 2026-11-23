Обсуждения проекта новой Конституции Армении продлятся до весны 2027 года, сказала в ходе брифинга глава фракции «Гражданский договор» (ГД) Арусяк Манавазян.

«В предстоящие несколько месяцев проект будет размещен для обсуждений, мнений, предложений. На сайте есть возможность выступать для предложений, все граждане свободны это делать. Несколько месяцев, то есть до весны», — сказала Манавазян.

Депутат от ГД Алхас Казарян, в свою очередь, отметила, что власти не намерены спешить в этом вопросе. После обсуждений проект будет направлен в парламент.

Проект новой Конституции был опубликован 23 ноября.

Отметим, что в тексте преамбулы нет ссылки на Декларацию о независимости Армении, где говорится «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха» и упоминается так называемый «геноцид армян» 1915 года, за международное признание которого выступает Армения.

Источник: Sputnik Армения