Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал честное слово, что после принятия новой Конституции Армении будет подписан мирный договор с Азербайджаном.

В своем обращении к гражданам глава армянского правительства заявил, что вкладывает в этот вопрос «всю свою моральную, политическую и человеческую надежность». С принятием новой Конституции не только будет подписан и ратифицирован мирный договор, но и будет обеспечен институциональный мир, обещает он.

Пашинян вновь повторил, что если граждане проголосуют против новой Конституции на референдуме, то он уйдет в отставку; если же поддержат, то на следующих выборах он не будет баллотироваться в премьеры.

Источник: Sputnik Армения