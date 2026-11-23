Пашинян пообещал: после принятия новой Конституции будет подписан мир с Азербайджаном
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал честное слово, что после принятия новой Конституции Армении будет подписан мирный договор с Азербайджаном.
В своем обращении к гражданам глава армянского правительства заявил, что вкладывает в этот вопрос «всю свою моральную, политическую и человеческую надежность». С принятием новой Конституции не только будет подписан и ратифицирован мирный договор, но и будет обеспечен институциональный мир, обещает он.
Пашинян вновь повторил, что если граждане проголосуют против новой Конституции на референдуме, то он уйдет в отставку; если же поддержат, то на следующих выборах он не будет баллотироваться в премьеры.
Источник: Sputnik Армения
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