МИД Азербайджана выразил поддержку Турции после авиакатастрофы в провинции Эскишехир, в результате которой погибли пять военнослужащих.

В заявлении, опубликованном на странице ведомства в соцсети X, отмечается, что в Баку с глубокой скорбью восприняли известие о крушении вертолёта AS-532 ВВС Турции.

Азербайджанская сторона выразила соболезнования турецкому народу, Вооружённым силам страны и семьям погибших, пожелав им стойкости и терпения в этот тяжёлый момент.