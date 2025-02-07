Стала известна дата проведения XII Глобального Бакинского форума

С 13 по 15 марта 2025 года в Баку состоится мероприятие под названием "Переосмысление глобального порядка: преобразование вызовов в возможности", в котором ожидается участие более 400 человек, включая действующих и бывших глав государств и правительств, лауреатов Нобелевской премии, представителей международных организаций и гражданского общества.

Как сообщает Trend, в мероприятии также примут участие Президент Албании Байрам Бегай, Президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова и Президент Монтенегро Яков Милатович.

Отмечается, что также было подтверждено участие мэра Куала-Лумпура Маймуны Мохд Шариф, Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса и генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеки Гринспан.