Мехрибан Алиева совершила поездку в город Гянджа

6 марта Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева совершили поездку в город Гянджа.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Первый вице-президент Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, установленный в центре города Гянджа, возложили к нему цветы.

Затем были сделаны фото на память с жителями города.