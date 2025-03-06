Мехрибан Алиева совершила поездку в город Гянджа
6 марта Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева совершили поездку в город Гянджа.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Первый вице-президент Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, установленный в центре города Гянджа, возложили к нему цветы.
Затем были сделаны фото на память с жителями города.
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