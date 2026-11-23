Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа за добрые слова в свой адрес
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за добрые слова в свой адрес.
Соответствующую публикацию глава азербайджанского государства разместил на своей странице в социальной сети Х.
«Выражаю Вам искреннюю признательность за теплые слова, адресованные мне в Вашем послании по случаю запуска проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания (TRIPP)», - говорится в публикации Ильхама Алиева.
Отметим, что в своем видеообращении по случаю официального старта проекта TRIPP Трамп заявил: «Я хочу еще раз поблагодарить премьер-министра Пашиняна и его коллегу, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, за совместную работу с нами и за то, что сделали этот день возможным, а также за великодушное выдвижение меня на Нобелевскую премию мира».
Dear President Donald J. Trump, I would like to express my sincere gratitude for the kind words you addressed to me in your message marking the launch of the Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP) project. @realDonaldTrump @WhiteHouse https://t.co/VRGmL9v5E0 — Ilham Aliyev (@presidentaz) November 23, 2026