В Баку проводятся мероприятия в рамках программы НАТО

В Военном институте имени Гейдара Алиева, действующем при Национальном университете обороны, в рамках «Программы расширения военного образования» (DEEP) НАТО проводится тренинг «Повышение квалификации преподавателей» и семинар на тему «Радиосвязь на английском языке в военно-морской сфере».

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, мероприятия с участием офицерско-преподавательского состава Национального университета обороны и подведомственных ему специальных военно-учебных заведений охватывают третий этап модуля «Оценивание в процессе активного обучения».

Цель мероприятий - совершенствование педагогического мастерства участников, методов обучения, дальнейшее повышение качества обучения и приведение его в соответствие с международными стандартами.

Мероприятия, проводимые в рамках программы НАТО, продлятся до 11 апреля.