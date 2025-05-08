Начинается следующий этап аттестации преподавателей музыкальных и художественных школ

На следующей неделе стартует очередной этап аттестации преподавателей музыкальных и художественных школ, находящихся в ведении Министерства культуры.

Аттестация проводится в соответствии с требованиями трудового законодательства с целью оценки профессиональных знаний, навыков и компетенций педагогов, работающих в музыкальных и художественных школах, подведомственных Министерству культуры, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Напомним, что первый этап аттестации охватил 1759 преподавателей фортепиано и музыкальной теории из 47 музыкальных и художественных школ города Баку и Абшерон-Хызинского региона.

Следующий этап, который начнётся 12 мая, охватит 620 преподавателей фортепиано и музыкальной теории из 20 музыкальных и художественных школ регионов Губа-Хачмаз, Миль-Мугань и Ширван-Сальян, а также тех педагогов, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в предыдущем этапе.

Созданы комиссии по соответствующим специальностям, а техническая команда полностью проинструктирована по вопросам организации аттестации.

Отметим, что с программами аттестации можно ознакомиться в разделе объявлений на официальном сайте Министерства культуры, пройдя по ссылке.

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