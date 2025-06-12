В Азербайджане увеличено пособие героям Отечественной войны

Героям Отечественной войны ежемесячно будет выплачено 2200 манатов.

Как сообщает 1news.az, это отражено в Указе Президента Азербайджана Ильхама Алиева об увеличении размеров социальных пособий, президентских пенсий и стипендий за почетные звания, а также о внесении изменений в некоторые указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики в связи с этим.

Согласно указу, лицам, удостоенным звания «Герой Отечественной войны» Азербайджанской Республики, ежемесячно будет выплачено 2200 манатов.

Каждому лицу, удостоенному звания «Национальный герой Азербайджана», ежемесячно будет выплачено 2000 манатов.