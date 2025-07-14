В Турции отреагировали на планы США управлять Зангезурским коридором

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не в курсе сообщений о планах США управлять Зангезурским транспортным коридором.

Как передает Report, об этом сообщил источник в Администрации турецкого лидера.

"Мы не в курсе этого, поэтому ничего не можем комментировать", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что посол США в Турции Том Баррак заявил журналистам в Нью-Йорке, что Вашингтон готов взять на себя управление 32-километровым Зангезурским коридором на условиях его аренды сроком на 100 лет.