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Пресс-секретарь Пашиняна опровергли слова посла США в Турции

First News Media23:40 - 14 / 07 / 2025
Пресс-секретарь Пашиняна опровергли слова посла США в Турции

Армения не обсуждала и не обсуждает делегирование контроля над своей территорией какой-либо третьей стороне.

Как передают армянские СМИ, об заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

«Мы неоднократно заявляли, что Армения обсуждает вопрос разблокирования региональной инфраструктуры исключительно в контексте суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции Республики Армения. Мы не можем обсуждать какую-либо иную логику. Упомянутый послом США вариант невозможен», - сказала она.

Напомним, что посол США в Турции Том Баррак заявил, что Вашингтон выразил готовность взять на себя управление Зангезурским коридором на условиях его аренды сроком на 100 лет. Том Баррак также отметил, что основная цель данного предложения — содействовать продвижению дипломатических переговоров между Азербайджаном и Арменией.

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