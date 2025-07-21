Деколонизация, равноправное партнерство, климатическая солидарность. Азербайджан как ведущий проводник глобальной справедливости

В современном мире, где некоторые традиционные центры силы утрачивают моральное лидерство, Азербайджан уверенно заявляет о себе как об активном проводнике новой международной этики, основанной на принципах справедливости, равноправия и устойчивого развития.

От поддержки народов, продолжающих бороться с колониализмом и его проявлениями до продвижения принципов международной справедливости и поддержки стран, сталкивающихся с климатическими угрозами - Азербайджан последовательно усиливает свою роль ответственного и инициативного участника глобальных процессов.

Катализатор перемен. Новая Каледония

Феномен Новой Каледонии, ознаменовав начало новой главы в истории движения за деколонизацию, вновь подчеркивает политическую последовательность и моральную безупречность роли Азербайджана в стремлении к международной справедливости.

Подписание 12 июля в пригороде Парижа соглашения о присвоении Новой Каледонии статуса государства в составе Французской Республики стало ярким результатом многолетней борьбы канаков за свободу. И именно решительная поддержка Азербайджана, Бакинской инициативной группы, вдохновила и стала мощным стимулом в борьбе этого народа за освобождение от колониального гнета.

«Это еще не конец истории. Это только начало», - Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками III Шушинского Глобального медиафорума 19 июля в Ханкенди назвал то, что произошло между Францией и Новой Каледонией, «историческим прецедентом».

«Наша позиция по вопросам, связанным с неоколониализмом, предельно ясна и прямолинейна. Она абсолютно свободна от какой-либо двусторонней повестки дня, как некоторые могут думать или как некоторые могут это представлять. Будучи председателем Движения неприсоединения, с первого же года нашего председательства мы выступали за деколонизацию и независимость колониальных территорий, за справедливость, за выполнение решений международных организаций.

Это было нашим долгом как председателя Движения неприсоединения. И в то же время это было нашей позицией как отдельно взятой страны, так как сегодня, в XXI веке, ни одна страна не может удерживать другой народ под колониальным гнетом. Это полностью выходит за рамки нормального человеческого поведения. Это противоречит основным правам людей, это противоречит свободе людей. Фактически эти колониальные амбиции жестоко подавляют основные ценности европейского континента», - заявил азербайджанский лидер.

«Бакинская инициативная группа является международной неправительственной организацией. Она не имеет ничего общего с правительством Азербайджана, как могут думать или представлять ее в некоторых европейских столицах. За короткий период времени эта группа сумела создать программу действий, основанную на потребностях народов Гваделупы, Новой Каледонии, Мартиники, Сен-Мартена и других колониальных территорий. Это их группа. Это вовсе не группа с собственной повесткой. Мы просто хотим помочь азербайджанским и международным участникам, всем вовлеченным в этот процесс сторонам, которые хотят просто помочь людям стать свободными, стать хозяевами своей судьбы. Они имеют на это право.

Поэтому, я думаю, что произошедшее между Францией и Новой Каледонией является началом, прецедентом. Я думаю, что это можно было бы сделать и без трагических событий в Новой Каледонии, в ходе которых французские власти убили более 10 человек. Это напоминает мне то, что мы обсуждали об отношениях между Арменией и Азербайджаном: если бы руководство Армении признало Карабах частью Азербайджана в 2019 году, войны между нами не было бы. Лучше поздно, чем никогда. Но также ясно, что если бы народ Новой Каледонии не продемонстрировал свою твердую политическую волю, мужество, отвагу, готовность умереть за свободу, скорее всего, это соглашение никогда бы не было подписано. Поэтому нужно бороться. Нужно бороться за восстановление своих территорий, территориальной целостности. Вы должны бороться за свободу. Вы должны бороться за свое освобождение. Так устроен мир, и я надеюсь, что этот первый шаг будет иметь продолжение. И все территории, которые сегодня находятся под французским колониальным правлением, установят с Францией такие же межгосударственные отношения, как сейчас Новая Каледония», - подчеркнул Ильхам Алиев.

На фото: Флаг Азербайджана на акции в Новой Каледонии.

Как видно, поддержка Азербайджаном борьбы народов за освобождение от колониального ига по сути восстанавливает значение международного права и резолюций ООН, которые слишком часто игнорируются колониальными державами.

Новые мосты партнерства. Африка

На поддержку Баку в освобождении от мрачного наследия колониализма сегодня рассчитывают и страны Африканского континента. Сбросив оковы прямого колониального подчинения, они стремятся избавиться и от более утонченных форм зависимости – навязываемых обещаний и посулов бывших метрополий, за которыми скрывается стремление к контролю и сохранению влияния. Того самого явления, которое получило название неоколониализм.

В своей борьбе за подлинную независимость и справедливость африканские активисты видят в Азербайджане надежного друга, который не ограничивается декларациями, а предпринимает реальные шаги в поддержку освобождающихся народов и против уродливых проявлений как непосредственно колониализма, так и его современных форм.

С другой стороны, Африка занимает важное место во внешнеполитических приоритетах Азербайджана. Баку не ограничивается декларациями интереса к «Черному континенту» - он последовательно выстраивает прочную инфраструктуру партнерства.

Президент Ильхам Алиев в этой связи отмечает, что вопрос африканских стран стоит в повестке дня Азербайджана: «Уже много лет Азербайджан имеет постоянное представительство в штаб-квартире Африканского союза в Эфиопии. Как я уже говорил, сейчас, когда мы больше не озабочены собственным конфликтом с Арменией, наша внешнеполитическая повестка стала гораздо шире. Я принимал здесь с официальными визитами нескольких глав государств из Африки. Мы уже направили туда высокопоставленные делегации. А с некоторыми странами мы сейчас активно работаем над потенциальным сотрудничеством в области энергетики. С некоторыми странами мы работаем над соглашением о предоставлении очень низкопроцентных кредитов некоторым африканским странам. Я не хочу вдаваться в конкретные детали, но это действительно есть в нашей повестке дня, и мы хотим быть более активными, мы можем многое сделать вместе, потому что у нас есть инвестиции за рубежом, мы ищем области, куда можно инвестировать.

Наш инвестиционный портфель составляет более 20 млрд долларов США, я имею в виду инвестиции за пределами Азербайджана».

«Кстати, как председатель Движения неприсоединения, Азербайджан даже во время COVID-19 оказывал финансовую и гуманитарную помощь более чем 80 странам, многие из которых были странами-членами Африканского союза», - сказал глава государства.

«Итак, что касается потенциала африканских стран, мы можем объединить это, добиться взаимного усиления. И, кстати, в ходе моих личных контактов, во время официальных визитов и встреч с лидерами африканских стран на COP29 я просил их предоставить нам список приоритетов, а еще лучше - конкретные проекты, в которых они хотели бы видеть азербайджанские компании, как частные, так и государственные, в качестве инвесторов. Таким образом, мы активно работаем над этим», - подчеркнул азербайджанский лидер.

Президент Азербайджана также отметил, что поддержка африканских стран в вопросах изменения климата, «безусловно, является одним из приоритетов нашей повестки дня на COP29». «Как глава страны-хозяйки COP29, я уже говорил, что у нас есть специальный формат для малых островных развивающихся государств, поскольку для них эта угроза носит экзистенциальный характер. Все мы знаем, что само существование этих государств в значительной степени зависит от уровня Мирового океана», - сказал Ильхам Алиев.

На фото: всемирно известный борец против французского неоколониализма, один из лидеров движения за независимость и суверенитет Африки, писатель, журналист и политик Кеми Себа в Баку

Таким образом, Азербайджан, поддерживая устремления африканских народов к полному преодолению наследия всех форм неоколониализма, активно содействует усилиям стран Африки в восстановлении их экономической независимости. Взаимодействие с африканскими партнерами строится на принципах равенства и взаимного уважения. Это модель международного сотрудничества, относительно новая для африканского контекста - без навязывания, на равных, с уважением к суверенитету и национальным интересам.

Поддержка климатической повестки. Малые островные государства

Климатическая повестка занимает одно из центральных мест во внешнеполитической стратегии Азербайджана. Она, как известно, требует не слов, а действий, и в этом контексте Баку демонстрирует редкую для глобальной арены позицию моральной честности.

В отличие от многих экономически развитых стран, Азербайджан не ограничивается риторикой, а проявляет реальное лидерство, предлагая устойчивые решения для территорий, чьи экосистемы находятся под угрозой.

Именно Азербайджан стал одной из немногих стран, предпринявших конкретные шаги в поддержку наименее развитых государств, особенно уязвимых перед лицом климатических изменений. И это не пример «зеленого маркетинга», а действенная и благородная политика, нацеленная на выживание целых народов и экосистем. Одними из самых уязвимых в этом плане остаются малые островные развивающиеся государства - и они находятся в центре климатических инициатив Азербайджана.

Еще в ходе COP29 Азербайджан провел Саммит малых островных развивающихся государств (SIDS), на котором глава государства призвал все развитые страны, особенно страны с колониальным прошлым, «оказать ощутимую финансовую и техническую поддержку малым островным государствам, чтобы они могли защитить свои страны от осложнений, связанных с климатическими изменениями».

Президент Ильхам Алиев коснулся этого вопроса и на III Шушинском Глобальном медиафоруме: «Мы все понимаем, что нам нужно спасти планету, но, вероятно, те, кто больше всего способствует экологической катастрофе, должны взять на себя это бремя. Малые островные развивающиеся государства, для которых эта проблема, я имею в виду изменение климата, представляет собой экзистенциальную угрозу, нуждаются в решительной поддержке. Вот что мы планировали и пытались сделать. У нас была специальная сессия, посвященная малым островным развивающимся государствам. Азербайджан выделил 10 миллионов долларов США в специальный фонд для решения проблемы изменения климата в наименее развитых странах».

Акцентируя внимание на практической поддержке наиболее уязвимых стран, Азербайджан укрепляет свою роль ответственного и активного участника глобальной климатической повестки. С другой стороны, помогая малым островным государствам, для которых климатические изменения представляют экзистенциальную угрозу, Баку демонстрирует лидерство, основанное на принципах справедливости, солидарности и реальных действий.

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Таким образом, в условиях меняющейся глобальной реальности Азербайджан все активнее проявляет себя как государство, способное вносить важный вклад в формирование более справедливой международной повестки.

Будь то содействие процессам деколонизации, поддержка устойчивого развития на Африканском континенте или конкретные шаги в климатической сфере - Баку выстраивает модель взаимодействия, основанную на уважении, равноправии и взаимной поддержке. И эта политика отражает стремление Азербайджана укреплять международную солидарность и продвигать ценностные ориентиры, отвечающие вызовам сегодняшнего дня.