«Baku Water Week 2025» - Лидеры отрасли на единой платформе - ФОТО

First News Media14:00 - Сегодня
«Baku Water Week 2025» - Лидеры отрасли на единой платформе - ФОТО

До 2-й Международной Выставки и Конференции «Водное Хозяйство»– «Baku Water Week» (Бакинская Водная Неделя) остаются считанные дни.

Мероприятие, объединяющее государственные структуры, международные компании, экспертов и профессиональных посетителей, представит в Азербайджане новейшие технологии и инновационные решения в сфере водного хозяйства. «Baku Water Week» пройдет 10–12 сентября в Баку Экспо Центре. Крупнейшее региональное событие в области водных ресурсов предоставляет участникам уникальные возможности для нетворкинга, демонстрацию передовых технологий и прямой диалог с ведущими мировыми специалистами.

Бакинская Водная Неделя проводится при поддержке Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.

Это платформа для обмена мнениями, где обсуждаются вызовы, инициативы и пути их решения. Это мероприятие, которое во второй раз проводится в нашей стране и имеет большое значение как для региона, так и для Азербайджана, и в этом году также привлекает внимание своей насыщенной, интересной и в то же время важной деловой программой.

В первый день на презентационной зоне пройдут презентации «Комплексные решения для водоочистки» и «Достижение гарантированного результата через комплексный инжиниринг объектов водоснабжения и водоотведения», кейс-сессия «Глобальное изменение климата: управление рисками засухи в Азербайджане», экспертная дискуссия «Текущее состояние Каспийского моря: проблемы и пути их решения», и сессия «Устойчивое управление сточными водами: на пути к целям COP29».

2-я Международная Конференция «Водное Хозяйство» - Вода для будущего: от дефицита к стратегии

11 сентября в рамках «Baku Water Week 2025» состоится 2-я Международная конференция по водному хозяйству, организованная Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана. Как и в прошлом году, в Баку Экспо Центре будет представлена широкая и насыщенная программа с участием представителей государственных структур, международных организаций, руководителей частных компаний, а также ведущих отечественных и зарубежных экспертов. В конференции примут участие более 40 докладчиков из 10 стран.

В ходе мероприятия пройдут: пленарное заседание «Лидерство в управлении водными ресурсами: региональные и глобальные перспективы», панельные обсуждения «Водные стратегии: инфраструктура и цифровизация», «Инновационные подходы к управлению альтернативными источниками воды», «Водная дипломатия: трансграничное сотрудничество», «Устойчивое использование водных ресурсов: роль науки и инноваций».

В рамках конференции предусмотрено подписание меморандумов о взаимопонимании между государственными и частными структурами. В частности, будет заключено соглашение о государственно-частном партнерстве между компанией «ACWA Power» и Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана, а также Меморандум о сотрудничестве в сфере совместных исследований и обмена опытом между «ACWA Power» и Научно-исследовательским институтом водного хозяйства и мелиорации с целью совместных исследований и обмена опытом.

В рамках конференции состоится церемония награждения команды-победителя конкурса «Hackathon» и церемония вручения наград компаниям, участвовавшим в панельных дискуссиях.

Золотыми спонсорами 2-й Международной Конференции «Водное Хозяйство» выступают компании «AquaLink» и «Hydrolog».

6-й Каспийский водный инновационный форум

12 сентября, в третий день «Baku Water Week», пройдет 6-й Каспийский водный инновационный форум, организованный золотым спонсором мероприятия – компанией «AquaLink».

Форум, проходящий под девизом «Придаём ценность воде», подтверждает статус Бакинской Водной Недели как ключевой региональной площадки для встреч, сотрудничества, внедрения инноваций и международного диалога в сфере водных ресурсов. Программа форума включает четыре панельные дискуссии: «Преимущества внедрения передовых технологий водопользования», «Технологии и методы защиты окружающей среды», «Технологии переработки и их значение», «Применение инновационных технологий в управлении водными ресурсами». В мероприятии примут участие Государственное агентство водных ресурсов, Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство экономики Азербайджана, а также международные компании более чем из 10 стран, ведущие научные и образовательные учреждения страны.

В дополнение, в рамках «Baku Water Week» будут организованы B2B и B2G встречи, направленные на развитие сотрудничества между государственными структурами, частным сектором и инновационными стартапами. Они предоставят реальную платформу для обсуждения возможностей партнерства между местными и международными компаниями и госорганами.

С программой мероприятия можно подробнее ознакомиться на сайте: https://bakuwaterweek.az/az/events-programme.

Организаторами «Baku Water Week» являются компания «Caspian Event Organisers», и ее международные партнеры «Caspian Event Management» и «ICA Events». Активную поддержку мероприятию оказывает Ассоциация Организаторов Выставок Азербайджана (ASTA).

Официальным банком Бакинской Водной Недели является ведущий корпоративный финансовый институт страны – «PASHA Bank». Официальные гостиничные партнёры осенних выставок 2025 года — «Absheron Hotel Group», «Hilton Baku», «Radisson Hotel Baku», «Hilton Garden Inn Baku», «Ibis Baku City»; официальные партнёры-флористы — «Gloria Flowers» и «Buketeria»; официальный туристический партнёр — компания «Greenwich Travel Club»; а также среди других официальных партнёров — компании «AzExpoMontage LLC» и «Caspian Freight Services».

«Baku Water Week 2025» - Лидеры отрасли на единой платформе - ФОТО

