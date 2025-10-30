«Medinex 2025» начала свою работу - ФОТО

30 октября в Баку Экспо Центре состоялось открытие 27-й Азербайджанской Международной выставки «Медицинские инновации» – Medinex 2025.

Выступая на церемонии открытия выставки, председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Ахлиман Амирасланов заявил, что проведение медицинской выставки в Азербайджане стало прекрасной традицией, собирающей ведущих специалистов страны в области медицины.

По его мнению, широкое представительство различных направлений медицины на выставке указывает на ее высокий статус. Особое внимание обращает на себя также деловая программа выставки.

Темы семинаров и панельных конференций, подчеркнул выступающий, затрагивают важнейшие вопросы современной медицины. Это можно назвать одним из самых больших достижений выставки нынешнего года.

Председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев в роли основного партнера выставки выразил удовлетворение, что Medinex является платформой для встреч и налаживания сотрудничества между государственными и частными лечебными организациями и компаниями, и пожелал всем участникам плодотворной работы на благо азербайджанской медицины.

Заместитель министра здравоохранения Азербайджанской Республики Расим Исмаилов подчеркнул, что выставка играет важную роль в развитии сектора медицины в Азербайджане. На протяжении многих лет это мероприятие собирает профессионалов отрасли, руководителей ведущих государственных медицинских учреждений и частных клиник, всех заинтересованных лиц. Господин Исмаилов позитивно воспринял присутствие на выставке отечественных компаний-производителей лекарственных препаратов и медицинской техники. По его словам, в будущем количество этих компаний будет увеличиваться.

Исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов обратил внимание собравшихся на успехи медицинской отрасли в Азербайджане, и что качество медицинских услуг неуклонно растет.

Докладчик особо подчеркнул, что современная медицина развивается с использованием инноваций и новейших технологий. В этом смысле, по его мнению, выставка Medinex занимает особое место. Платформа, собирающая специалистов отрасли, производителей медицинского оборудования, инвесторов и академическую общественность играет важную роль в будущем развитии медицинской отрасли Азербайджана.

Генеральный директор Caspian Event Organisers Фарид Мамедов привел статистические данные по выставке Medinex, выразил благодарность спонсорам и партнерам, пожелал участникам успешной работы и новых деловых связей.

Выставка «Medinex» проводится при поддержке Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями («TƏBİB»).

Обе структуры также представлены на выставке своими стендами. Организаторами выставки является компания «Caspian Event Organisers», а также её международные партнёры — «Caspian Event Management» и «ICA Events».

Активную поддержку проекту оказывает Ассоциация организаторов выставок Азербайджана (ASTA).