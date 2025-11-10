Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий роль библиотек в обществе меняется, но не теряет актуальности.

Сегодня мы посетили Национальную библиотеку Азербайджана им. М.Ф.Ахундова, чтобы понять, как традиционные хранилища знаний адаптируются к новым реалиям.

Когда информация становится доступной буквально в один клик, библиотеки остаются теми редкими пространствами, где можно сосредоточиться, глубоко погрузиться в материал и работать с проверенными источниками. Они превращаются не просто в хранилища книг, а в центры знаний, исследований и учебы, где человек остаётся главным участником процесса.

«В данный момент у нас ежедневно около 700–800 посетителей, а в выходные число достигает 1000–1200 человек. В месяц библиотеку посещают примерно 25–30 тысяч человек», — отметила одна из сотрудниц. По её словам, рост числа читателей особенно заметен в последний год, что связано, в том числе, с требованиями при приёме на работу: многие приходят готовиться к экзаменам. Кроме того, библиотека остаётся популярной среди школьников и студентов, которые используют её для учёбы.

И действительно, даже в будние дни Национальная библиотека Азербайджана им. М.Ф.Ахундова переполнена. Посетители занимают столы, читают книги и работают с печатными материалами. Особое место в библиотеке занимает отдел редких книг и архивных материалов. Здесь хранятся оригиналы изданий, редкие книги, документы и архивные материалы, которые практически невозможно найти в интернете. Эта зона остаётся востребованной как у исследователей, так и у студентов, для которых доступ к уникальным источникам крайне важен.

Опытом пользования библиотекой поделились и сами читатели: «Мы приходим сюда каждый день, чтобы заниматься и искать необходимые материалы. Несмотря на то, что искусственный интеллект ускоряет работу, многие источники невозможно найти онлайн, а самостоятельный поиск и анализ информации здесь оказывается более эффективным», — рассказали они.

Посещение библиотеки наглядно демонстрирует, что человеческий фактор остаётся ключевым. Несмотря на удобство искусственного интеллекта, который способен быстро обрабатывать большие массивы данных, именно библиотека формирует культуру работы с информацией, умение искать, анализировать, проверять источники и делать собственные выводы. Для многих читателей это становится привычкой, которая ценнее, чем просто быстрый доступ к знаниям.

Кроме того, библиотека выполняет важную социальную функцию. Она объединяет людей разных возрастов, интересов и профессий. В пространстве библиотеки студенты обмениваются знаниями, школьники находят наставников, а взрослые исследователи работают над проектами, опираясь на уникальные коллекции. Такой живой обмен информацией и опытом невозможно полностью заменить цифровыми инструментами.

Таким образом, Национальная библиотека Азербайджана им. М.Ф.Ахундова является примером того, как традиционные институты знаний адаптируются к современному миру, сохраняя свою актуальность. Она доказывает, что библиотеки не исчезнут, а трансформируются: станут гибридными пространствами, где технологии служат человеку, а знания остаются главным ресурсом.

Джамиля Суджадинова