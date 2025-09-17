 Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ | 1news.az | Новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Фаига Мамедова10:00 - Сегодня
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов.

Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения в густонаселенном городе, особенно когда каждое утро и вечер - настоящая пробка.

Но вместе с удобством растет и риск. Водители двухколесных транспортных средств нередко нарушают правила: ездят по тротуарам, пешеходным зонам и переходам. Эти нарушения могут приводить к серьезным последствиям - травмам и даже гибели как самих водителей, так и других участников движения.

В рамках нашего видеорепортажа сотрудники 1news.az вышли на улицы Баку, чтобы узнать мнение горожан. Мы спросили: используют ли они двухколесный транспорт и сталкивались ли с нарушениями со стороны его водителей?

Среди опрошенных нашлись те, кто сам активно пользуется велосипедом или электросамокатом и поддерживает «двухколесников», объясняя опасности недоработками на дорогах и неправильным поведением остальных участников движения. Но есть и те, кто открыто выражает недовольство - слишком часто движение «двухколесников» создает угрозу безопасности на улицах.

Чтобы понять, какова официальная позиция, мы обратились к начальнику отдела Государственной дорожной полиции Баку Тогрулу Насирли. Он напомнил, что по действующему законодательству водители легких электрических транспортных средств должны двигаться только по правой полосе дороги.

«Им запрещено использовать другие полосы или ездить рядом с велосипедной полосой, если она есть. Они обязаны соблюдать дорожные знаки, разметку, сигналы светофора и указания регулировщика. Нарушение этих правил влечет штраф 40 манатов», - отметил Т.Насирли.

Представитель дорожной полиции подчеркнул: соблюдение правил - это не формальность. Это вопрос жизни и здоровья как водителей, так и пешеходов.

Некоторые горожане, участвовавшие в опросе, жалуются на недостаточную сеть велосипедных дорожек. Мы обратились за комментарием к руководителю пресс-службы Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) Туралу Оруджеву.

Он рассказал, что в Баку реализуется проект по развитию инфраструктуры микромобильного транспорта. Постепенно создается непрерывная сеть полос, спроектированных по международным стандартам. Велосипедные дорожки соединяются поэтапно, и, если полоса заканчивается, водители могут продолжать движение по правой полосе, соблюдая знаки и светофоры - это допускает законодательство.

«В настоящее время работы ведутся вокруг станции метро «Эльмляр Академиясы» и на прилегающих улицах. Ранее созданная сеть на проспекте Гусейна Джавида была продлена до улиц Абдуррахим-бека Ахвердиева, Мамеда Рагима и проспекта Метбуат. Сейчас в городе обустроено около 40 км велосипедных и самокатных полос», - отметил Т.Оруджев.

По его словам, проект включает нанесение разметки, установку знаков, пандусов, защитных барьеров и специальных секций на светофорах, чтобы пользователи чувствовали себя безопасно. По статистике, с ростом таких полос увеличивается интерес к микромобильности: ежемесячно арендуются почти полмиллиона самокатов, не считая личных велосипедов и скутеров.

Наш видеорепортаж показывает: двухколесники приносят удобство и экономию времени, но требуют ответственности. Совместные усилия государства и граждан помогут создать безопасную и комфортную среду для всех участников движения. Когда инфраструктура будет продумана, а водители дисциплинированы, улицы Баку станут удобными для пешеходов, водителей и двухколесного транспорта одновременно.

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

