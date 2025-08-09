Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

От 8 ноября 2020-го до 8 августа 2025-го - от Великой Победы в Отечественной войне до исторического Саммита мира, от блестящей военной стратегии, покорившей поле боя, до вершины дипломатии, изменившей политическую карту региона.

Путь, вместивший в себя целую эпоху. Путь Президента Ильхама Алиева.

Он прошел его, одерживая победы в каждом сражении - будь то военное противостояние или дипломатическая битва. Под его руководством за эти 5 лет Азербайджан не просто полностью восстановил свою территориальную целостность и государственный суверенитет - он создал принципиально новую геополитическую картину в регионе и значительно укрепил позиции и авторитет на международной арене.

Ильхам Алиев доказал, что настоящий лидер - силой, волей, решимостью - побеждает и словом, и оружием.

Верховный Главнокомандующий. Хроника Победы

За последние восемь десятилетий мир не видел столь беспрецедентной Победы, как та, которую одержал Азербайджан под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

- 1-4 апреля, 2016 год. Доблестная Азербайджанская армия провела в ответ на масштабное военное наступление Армении молниеносное контрнаступление, освободив значительную часть оккупированных территорий и подтвердив свое неоспоримое превосходство на поле боя.

- 27 сентября-10 ноября, 2020 год. Победоносная Азербайджанская армия освободила родные земли от почти 30-летней оккупации. Армения была вынуждена подписать акт капитуляции. Военно-политической победой Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность.

- 2021-2022 годы. Азербайджан продолжил укреплять успех, проведя серию мощных точечных операций, включая масштабную операцию «Возмездие». Тем самым был нанесен сокрушительный удар по остаткам армянской армии и незаконным вооруженным формированиям.

- 23 апреля, 2023 год. Создается пограничный контрольно-пропускной пункт в Лачине - в целях предотвращения вражеских провокаций и обеспечения безопасности.

- 19-20 сентября, 2023 год. Локальная антитеррористическая операция менее чем за 24 часа полностью искоренила сепаратизм на землях Азербайджана. Остатки вооруженных сил Армении и незаконные вооруженные формирования были разоружены и выведены с наших территорий. Конституционный строй Азербайджанской Республики был восстановлен на всей ее территории с полным обеспечением государственного суверенитета страны.

Президент. Стратегия мира

После Отечественной войны Президент Ильхам Алиев заложил прочные основы мирного процесса в регионе.

Еще в начале 2022 года Азербайджан представил 5 ключевых принципов, предложив Армении заключить на их основе мирное соглашение:

- Взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности своих международных границ и политической независимости друг друга;

- Взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и принятие юридического обязательства о том, что такой иск не будет предъявлен в будущем;

- Воздержание от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, использования угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также других обстоятельств, не соответствующих целям Устава ООН;

- Делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений;

- Открытие транспорта и коммуникаций, строительство других соответствующих коммуникаций и налаживание сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес.

Текст мирного соглашения – на основе этих принципов - был также подготовлен Азербайджаном.

Реальные переговоры стартовали лишь после антитеррористической операции 2023 года. В марте 2025-го процесс согласования мирного договора завершился.

10 июля, 2025 год. В Абу-Даби состоялась первая личная встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Лидер перемен. Исторический прорыв.

8 августа, 2025 год. Решающий шаг к миру был сделан в Вашингтоне, где Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали Совместную декларацию.

В ее тексте отмечается:

«Мы, Президент Азербайджанской Республики и Премьер-министр Республики Армения, встретившись в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, 8 августа 2025 года, заявляем о нижеследующем:

1. Мы и Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп стали свидетелями парафирования министрами иностранных дел сторон согласованного текста «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения». В этой связи мы признали необходимость продолжения дальнейших действий для достижения подписания и окончательной ратификации Соглашения и подчеркнули важность поддержания и укрепления мира между нашими двумя странами;

2. Мы также стали свидетелями подписания совместного обращения министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур. Мы призываем все государства-участники ОБСЕ принять это решение;

3. Мы вновь подтвердили важность открытия коммуникаций между двумя странами для внутригосударственных, двусторонних и международных перевозок в целях содействия миру, стабильности и процветанию в регионе и по соседству с ним на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств. Эти усилия должны включать обеспечение беспрепятственной связи между основной частью Азербайджанской Республики и ее Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Республики Армения с взаимной выгодой для международных и внутригосударственных связей Республики Армения;

4. Республика Армения будет сотрудничать с Соединенными Штатами Америки и взаимно согласованными третьими сторонами в целях создания концептуальных рамок для проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) по обеспечению транспортных связей на территории Республики Армения. Мы подтверждаем нашу решимость добросовестно прилагать усилия для достижения этой цели в кратчайшие сроки;

5. Мы признаем необходимость наметить курс на светлое будущее, не связанное конфликтом прошлого, в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и Алма-Атинской декларацией 1991 года. Созданы условия для того, чтобы наши страны наконец приступили к построению добрососедских отношений на основе неприкосновенности международных границ и недопустимости применения силы для приобретения территории после окончания конфликта, принесшего огромные человеческие страдания. Эта реальность, которая не подлежит и никогда не должна подлежать пересмотру, открывает путь к закрытию главы вражды между нашими двумя народами. Мы решительно отвергаем и исключаем любые попытки мести, как сейчас, так и в будущем;

6. Мы выражаем уверенность в том, что этот саммит является прочной основой для взаимного уважения и продвижения мира в регионе;

7. Мы выражаем глубокую признательность Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Дж. Трампу за его радушное гостеприимство в проведении этого важного саммита и за его значительный вклад в продвижение нормализации двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Настоящая Декларация была подписана 8 августа 2025 года в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки».

В рамках встречи Ильхама Алиева, Дональда Трампа и Никола Пашиняна, министры иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и Армении Арарат Мирзоян парафировали проект «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения» и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).

Остановимся на ключевых результатах исторического события в Вашингтоне.

- Подписание Совместной декларации подтвердило мирную повестку, выдвинутую Азербайджаном. В рамках пункта, касающегося парафирования проекта «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения», установлено, что для достижения подписания и ратификации Соглашения необходимо принять дополнительные меры. В этом контексте азербайджанская сторона ожидает внесения изменений в конституцию Армении с целью устранения территориальных претензий к Азербайджану.

- Ликвидация Минской группы ОБСЕ. Инициатива Азербайджана и Армении о совместном обращении действующему председателю ОБСЕ о закрытии Минского процесса и связанных с ним структур является чрезвычайно важным шагом, который азербайджанская сторона с 2020 года неизменно держит в повестке дня, с целью устранения одного из самых серьезных препятствий на пути к миру и процессу нормализации. Этот шаг имеет мощное значение - как правовое, так и символическое. Хотя де-факто этот институт уже давно был мертв, его официальная ликвидация представляет собой документальное и юридически закрепленное завершение бывшего «нагорно-карабахского конфликта». С другой стороны, этот шаг лишает реваншистов в Армении и их лоббистов последней политической опоры и каких бы то ни было аргументов.

- Парафирование мирного договора нанесло очередной удар по противникам Азербайджана на международной арене. Особенно это коснулось тех, кто годами распространял мифы о «неизбежном захвате Зангезура». Подписанный документ связал им руки, лишив любых оснований для возражений. С другой стороны, он еще больше усилил международный имидж Азербайджана как надежного и ответственного актора.

- Зангезурский коридор - один из самых дальновидных шагов в долгосрочной геополитической стратегии Президента Ильхама Алиева. В пункте Совместной декларации об открытии транспортных коммуникаций между двумя странами подчеркивается необходимость обеспечения беспрепятственной связи между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой в рамках открытия региональных коммуникаций. В документе также зафиксировано, что на территории Армении будет реализован специальный проект соединения - «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания». Данное положение предусматривает реализацию СIF проекта, направленного на обеспечение беспрепятственной связи между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Армении.

Почти 5 лет Армения затягивала процесс, предлагая вместо него утопический проект «Перекресток мира». Однако все произошло с точностью до наоборот: Pacta sunt servanda - договоры нужно выполнять – добросовестно и без оправданий. В итоге Азербайджан добился того, что Зангезурский коридор будет открыт. И хотя на Западе он получил название «Дорога Трампа», понятно, что речь идет именно о стратегическом транспортном коридоре, на котором Азербайджан справедливо настаивал с первого дня.

***

История знает немало примеров стран, которые выигрывали войны, но проигрывали мир. Азербайджан и его Лидер сделали невозможное возможным - одержав полную, безоговорочную, безусловную военную победу, закрепив ее дипломатически и утвердив долгосрочный мир.

Те, кто после 2020 года пытался заманить Азербайджан в ловушку, сами оказались в ней. Те, кто мечтал изолировать Баку от мира, сами оказались в изоляции. И теперь эти круги не просто кажутся ослабленными - они выглядят мелко и смешно.

История всегда улыбается тем, кто достигает окончательной победы - не только в войне, но и в мире.

В нашей истории есть все: безупречная военная стратегия, ювелирная дипломатия, искусство превращать угрозы в возможности.

Шаг за шагом, победа за победой - именно так творилась эта история.

Великая история, которую написал Президент Ильхам Алиев.